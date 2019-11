Cu sprijinul Rotary, elevii vâlceni au învățat cum să își aleagă carierele

Echipa Interact Râmnicu-Vâlcea, sub îndrumarea Clubului Rotary Râmnicu-Vâlcea, a organizat, în săptămâna 11-15 noiembrie 2019, cea de-a V-a ediție a proiectului anual „Meet the future”.

Proiectul are la bază un program de practică în domenii diverse, destinat liceenilor din clasele X-XII, care își doresc să vadă cum decurge o zi din meseria la care visează. Proiectul, organizat de voluntarii clubului Interact Râmnicu Vâlcea, s-a bucurat anul acesta de un număr de peste 150 de participanți în domenii precum: medicină generală și chirurgie, juridic, poliție, hotelier, management, cercetare, inginerie, arhitectură, teatru, psihologie, farmacie, medicină veterinară, fotografie, design interior, cosmetică și stomatologie. Interact Râmnicu Vâlcea, alături de Clubul Rotary Râmnicu Vâlcea se concentrează pe orientarea vocațională a tinerilor din comunitate, punând în contact direct specialiști în domeniile de mai sus cu elevii doritori să afle în mod direct cât mai multe detalii despre meseriile în care își vor construi carierele în viitor.

Proiectul este susținut de instituțiile de profil și de dr. Dan Ponoran, dr. Florin Popescu, dr. Adrian Pătrulescu, dr. Cosmin Zamfir, dr. Teodor Istrătescu și de Alina Cicu, Eduard Maricuț, Daniela Predișor, Virginia Manea, Ionuț Dobrescu, Cristian Popescu, Felicia Iliescu, Alina Vasilescu, Corina Șoșoaca, Mihai Varlam, Bianca Enăchescu și Radu Popescu, cărora le mulțumim pentru sprijinul acordat.

• Bogdan Pistol, președinte Rotary Club Râmnicu Vâlcea

