Cu bani din bugetul local, Stații noi de autobuz în Slătioara

În toamna aces­tui an, în Slătioara au fost refăcute toate stațiile de autobuz. „Nu am apelat la firme și nici la finanțări pe pro­grame. Din bugetul local și cu ajutorul salariaților primăriei am construit aceste stații frumoase din lemn, până acum în număr de 13. Oamenii din localitatea noastră sunt civilizați, așa că nu ne temem de distrugeri. Am pus bănci peste tot, coșuri de gunoi stradale și flori”, declară primarul Sorin Romcescu.