COTAR atrage atenția: opt milioane de proprietari de autovehicule vor fi afectați

Modificările la Legea RCA vor afecta 8 milioane de proprietari de autovehicule și o industrie care reprezintă 15% din PIB-ul României, ce asigură salariile a peste 500.000 de cetățeni

În România sunt peste 100.000 de procese cu asiguratorii, care pierd în procent de peste 90%. Pentru a câștiga, asiguratorii își schimbă singuri legea, în favoarea lor

Păgubiții RCA ar primi doar 30-35% din valoarea reală a despăgubirii. Firmele de asigurări ar face un profit suplimentar de peste 500 de milioane de euro pe an, iar păgubiții RCA nu vor avea nicio cale de atac

Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (C.O.T.A.R.) atrage atenția Parlamentului României și celor peste 8 milioane de proprietari de autovehicule asupra consecințelor pe care le vor avea modificările la Legea RCA. Invocând grija față de consumator, de fapt se va modifica legea astfel încât păgubitul sa primească în mod direct o sumă de bani calculată de către asigurator, în caz de daună, fără ca păgubitul să cunoască valoarea reală a costului de reparație a autovehiculului său avariat.

Practic, dacă asiguratorul va calcula o pagubă de 1.000 de lei, iar la service vor fi cheltuieli cu reparațiile de 4.000 de lei, păgubitul va primi suma stabilită de asigurator și va fi nevoit să plătească reparația din banii proprii, deși plătește asigurare. Asiguratorii doresc să profite în mod legal de lipsa de informare a păgubiților RCA cu privire la soluțiile tehnice necesare reparării autovehiculului și a valorilor reale de reparație, pe care consumatorii nu au de unde să le cunoască atunci când acceptă și semnează oferta subevaluată de despăgubire din partea firmelor de asigurări.

„Toți proprietarii de autovehicule pot fi afectați de propunerea de modificare a Legii RCA venită din partea UNSAR, împotriva consumatorului. Parlamentul României trebuie să aibă în vedere faptul că 8 milioane de proprietari de autovehicule vor fi afectați, precum și o industrie care reprezintă 15% din PIB-ul României și care asigură salariile a peste 500.000 de cetățeni”, explică Vasile Ștefănescu, președinte COTAR.

Iată un exemplu: Din anul 2016 până în anul 2020, 735 de consumatori – persoane fizice au apelat la procedura SalFin. reclamând abuzuri ale firmelor de asigurări, aceștia primind inițial despăgubiri în valoare cumulată de 1.300.979 lei, iar după recalcularea realizată de către conciliatorii SalFin, aceștia au câștigat 4.129.019 lei, de peste 3 ori mai mulți bani decât despăgubirea inițială. Valoarea de despăgubire de 1.300.979 lei a fost calculată în baza propriei evaluări a asiguratorului, la fel cum dorește UNSAR, să fie modificată acum legea RCA. Valoarea de despăgubire de 4.129.019 lei a rezultat în urma reanalizării dosarelor de daună de către conciliatori independenți.

De aici rezultă trei concluzii: a. Asiguratorii au calculat cu două treimi mai puțin decât valoarea reală a despăgubirilor; b. Cum aproximativ 90% dintre litigiile instrumentate de SalFin (662 din cei 735 de consumatori) sunt în favoarea consumatorilor, firmele de asigurări câștigând în mai puțin de 10% dintre cazuri, putem concluziona că valoarea medie a „țepelor” date de firmele de asigurări este de 4.271 de lei. Practic, fiecare consumator care s-a adresat la SalFin și a câștigat litigiul (în 90% din cazuri), a fost inițial păcălit cu 4.271 lei de către asiguratorii care astăzi încearcă să-și legifereze procedura. c. Niciun asigurator nu a fost sancționat de către ASF pentru această evidentă încălcare a legii, motiv pentru care asiguratorii fac exact același lucru în continuare, sub protecția Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).

În acest moment, pe rolul instanțelor de judecată din România sunt peste 100.000 de procese cu asiguratorii, aceștia pierzând în procent de peste 90%. Dacă propunerile UNSAR de modificare legislativă ar fi adoptate, păgubiții RCA ar primi doar 30 – 35% din valoarea reală a despăgubirii, iar firmele de asigurări ar face un profit suplimentar de peste 500 de milioane de euro pe an. Păgubiții RCA nu ar avea nicio altă cale de atac, pentru că asiguratorii se vor spăla pe mâini și vor invoca prevederile acestei noi legi RCA pe care Parlamentul României ar putea-o vota, în necunoștință de cauză.

În plus, cei care astăzi lansează cu tupeu aceste propuneri împotriva consumatorilor sunt aceiași care au fost amendați cu 53 de milioane de euro în decembrie 2018 de către Consiliul Concurenței, pentru coordonarea comportamentelor pe piaţă în vederea majorării tarifelor RCA. Au înregistrat în ultimii 3 ani 44.274 reclamații la adresa pieței de asigurări către ASF. Doar firma Euroins – membra de seamă UNSAR a înregistrat, în luna februarie a acestui an, 1.586 reclamații. În tot acest timp, ASF a dat mai multe avertismente decât sancțiuni pieței de asigurări, iar valoarea amenzilor aplicate de către ASF în ultimii 3 ani (2.307.500 lei), este mai mică decât valoarea sumelor recuperate de către cei 662 de consumatori, în ultimii 3 ani, prin intermediul SalFin (2.828.040 lei).

• Biroul de Presă COTAR