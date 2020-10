CONSTANTIN RĂDULESCU, după depunerea jurământului: „În următorii patru ani, vreau să fim mai buni decât în ceilalți”

Joi dimineață, de la ora 10.00, consilierii județeni aleși de vâlceni pentru legislatura 2020/2024 au depus jurământul în Sala Mare a CJ. Alături de aceștia a depus jurământul și președintele reales, Constantin Rădulescu. După ceremonia oficială organizată, conform legii, de către un reprezentant al Prefecturii Vâlcea, președintele ales al județului nostru a declarat următoarele:

„Am depus jurământul!

În primul rând, vreau să le mulțumesc vâlcenilor care mi-au acordat încrederea pentru obținerea unui nou mandat. Acest vot mă onorează şi mă responsabilizează. Vreau să îi asigur pe vâlceni că, așa cum în mandatul trecut am reușit investiții record și am fost campioni pe regiune la atragerea de fonduri europene, așa voi munci și în acest mandat, pentru a implementa noi proiecte și a dezvolta și mai mult județul Vâlcea. Le mulțumesc colegilor consilieri alături de care am lucrat în mandatul care tocmai s-a încheiat. Au fost patru ani buni, plini de realizări.

În următorii patru ani, vreau sa fim mai buni decât în ceilalți, nu dintr-un orgoliu personal, ci din credință că locurile acestea și oamenii de aici merită mai bine. Cu pași mărunți și siguri, dar mereu înainte, am reușit până acum.

Iată-ne în fața unui nou proiect de județ. Vă invit să ne punem priceperile laolaltă și sa facem ce trebuie în domeniile pe care eu le consider prioritare: infrastuctură, turism, educație, cultură și sport.

Pentru toate avem proiecte. Dar viziunea trebuie sa fie una de ansamblu. Cum legăm stațiunile, cum ajungem ușor la obiectivele turistice, cum promovăm și ce promovăm. În educație, trebuie să ne propunem să folosim inteligența dovedită a tinerilor vâlceni. De asemenea, festivalurile și proiectele culturale vor duce imaginea Vâlcii peste tot în lume. Nu vom neglija nici sportul, în care vom investi în continuare pentru a obține performanță: fotbal, handbal, baschet, atletism, sporturi cu tradiție în Vâlcea de aproape un secol.

Suntem la începutul unui nou mandat și sunt convins că, fiecare dintre dumneavoastră, indiferent de culoarea politică, vă doriți, ca și mine, binele acestui județ.

Am încredere că, împreună, dragi colegi, vom reuși să facem multe lucruri bune pentru cetățenii județului Vâlcea.

Așa să ne ajute Dumnezeu!”.

• Material realizat cu sprijinul Biroului de Presă al CJ Vâlcea