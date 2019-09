Comunicat de presă: Școala începe cu ghiozdane și rechizite noi la Casa Pinocchio, cu ajutorul CIECH Soda România

Începutul noului an școlar a venit cu ghiozdane și rechizite noi pentru copiii găzduiți în centrul de plasament Casa Pinocchio. CIECH Soda România a făcut o vizită, luni, 9 septembrie, la centrul de la plasament din Băbeni, Vâlcea, pentru a le dărui copiilor toate cele necesare pentru a putea merge la școală.

Cei 20 de copii din centrul de plasament Casa Pinocchio au fost întâmpinați de reprezentanții companiei poloneze cu ghiozdane pline cu rechizite. Caiete, penare, instrumente de scris, truse de geometrie și pentru pictură, le-au fost împărțite școlarilor pe două grupe de vârstă: ciclu primar și gimnazial.

Prin programele derulate și sprijinite de partenerii săi, Casa Pinocchio le asigură copiilor găzduiți aici o șansă în viitor, ei fiind îndrumați în alegerea unei cariere, inclusiv pentru urmarea unor cursuri universitare.

„Ne bucurăm că an de an reușim să venim în întâmpinarea acestor copii deosebiți cu daruri, dar mai ales cu gânduri bune. Pentru toți copiii începutul de an școlar ar trebui să reprezinte un nou pas către viitorul lor, al nostru, al tuturor și nu un moment al lipsurilor. De aceea, suntem deosebit de încântați de colaborarea noastră cu cei de la Casa Pinocchio, devenită deja una tradițională, prin care am venit mereu în sprijinul copiilor de aici”, a declarat Witold Urbanowski, CEO CIECH Soda România.

În baza unui parteneriat demarat în 2015, compania contribuie la cheltuielile pentru acoperirea necesităților copiilor din centrul de plasament, începând de la rechizite pentru școală și până la excursii sau proiecte derulate pe parcursul anului. Pe lângă sumele alocate anual de companie pentru activitățile de la Casa Pinocchio, de peste 10.000 de lei, angajații companiei contribuie și ei cu diferite donații sau activități de voluntariat.

CIECH a ajutat și la îmbunătăţirea condiţiilor de trai de la Casa Pinocchio prin intermediul unui proiect în valoare de circa 35.000 de euro, implementat în 2015 prin Fundaţia Grupului și prijinit de echipa locală a CIECH care a oferit voluntari.

Despre CIECH Soda România

CIECH Soda România este prima unitate de producţie CIECH Group din afara Poloniei și este singurul producător de sodă calcinată rămas activ în industria chimică din România. Uzina a fost preluată de Grupul CIECH în anul 2006. Echipa, de aproximativ 600 de persoane a CIECH Soda România, asigură soda calcinată și silicat de sodiu- solid și lichid pentru România, Ungaria, Bulgaria, Moldova, Orientul Mijlociu și India.