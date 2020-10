COMUNICAT DE PRESĂ APAVIL SA

Având în vedere faptul că în presa vâlceană au fost publicate materiale concepute de liberali, prin care se aduc acuzații grave societății Apavil SA, și nici un reprezentant al presei libere, imparțiale și independente, care a preluat aceste materiale nu a binevoit să afle care este adevărul, mă văd nevoit să lămuresc eu lucrurile.

Este adevărat că în data de 12 septembrie 2020 premierul Ludovic Orban, aflat în campanie electorală la Vâlcea, a semnat o hârtie. Acel document pe care, pompos, dl. Buican îl numește „proiect” este, de fapt, un acord prealabil încheiat între Ministerul Fondurilor Europene și APAVIL SA în care se specifică obligațiile pe care operatorul le are de îndeplinit în perioada imediat următoare. Cu alte cuvinte, nu vorbim despre obținerea unei finanțări nerambursabile, ci dimpotrivă de refacerea documentației deja elaborate la nivelul județului Vâlcea, scoaterea din proiect a unor localități, ceea ce duce la revizuirea indicatorilor tehnico-economici și reluarea procedurilor deja parcurse până în acest moment. Datele cuprinse în „acordul prealabil” nu au niciun suport real, având în vedere necesitatea revizuirii întregii documentații, obligației operatorului de a răspunde tuturor clarificărilor din toate etapele de evaluare, reluarea procedurilor de obținere a avizelor, refacerea întregii documentații de analiză economico-financiară ca urmare a modificării indicatorilor tehnici. Eliminarea din proiect a unor localități înseamnă atât limitarea dreptului de conectare la rețeaua de alimentare cu apă și canalizare a unor comunități din județul Vâlcea, cât și apariția unor noi piedici în obținerea finanțării.

În ceea ce privește termenul estimat de completare în My SMIS a Cererii de finanțare și încărcarea documentației aferentă proiectului, acesta este 15 decembrie 2020. Având în vedere că în data de 19.10.2020 s-a primit de la AM POIM și BEI PASSA documentul de analiză privitor la cerințele de revizuire a Studiului de Fezabilitate, în prezent acesta se află în curs de revizuire de către Consultant, împreună cu documentația din cadrul Proiectului, în conformitate cu observațiile și comentariile primite.

Referitor la neliniștile dlui Pîrvulescu exprimate pe rețelele de socializare, patetic și teatral, cum îi stă bine unui jucător politic, cred că înainte de a și le expune public și de a induce populația în eroare, ar fi fost elegant și de bun simț să se informeze, i-aș fi acordat tot sprijinul.

Înțeleg că domnii mai sus amintiți se află în campanie electorală, însă dat fiind faptul că doreau să conducă un județ, respectiv un municipiu, îmi pun serioase întrebări la adresa capacității dumnealor de a fi putut face acest lucru, atâta timp cât nu pot discerne diferența dintre un proiect și un acord.

Acuzațiile referitoare la modul de derulare a Proiectului regional sunt nefondate si au un impact negativ semnificativ asupra actiunilor de urgentare a semnării Contractului de finanțare.

Îi asigur pe toți locuitorii județului Vâlcea că Apavil face toate eforturile pentru a continua munca celor care s-au implicat în acest proiect, iar faptul că se dorește scoaterea unor localități din acest proiect este un lucru la care ar trebui să răspundă chiar domnii de la liberali, care ne acuză.

• Ing. Ion FLORESCU, director general APAVIL S.A.