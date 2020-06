Comisarul Dobra din Voineasa „la datorie” și în timpul liber

În weekend-ul prelungit, care a trecut, oamenii au luat cu asalt atât litoralul cât și zona montană. Dacă este să ne referim la cea din urmă, Transalpina a fost, în aceste zile, un adevărat furnicar. După perioada de restricții, mii de mașini au tranzitat cea mai înaltă și probabil una dintre cele mai pitorești zone din România. Bucuria reîntâlnirii s-a transformat în petreceri, grătare, dar și în scandaluri. Aceleași puncte comune i-au unit și pe câțiva tineri adunați la grătar în zona Vidra. Toata bune și frumoase, timp de câteva ore, după care, alcoolul le-a luat mințile și au început scandalul. Dacă lucrurile degenerau, puteau avea urmări nebănuite. Tinerii erau bine băuți, aveau în preajma lor obiecte pe care le putea folosi ca și arme albe (cuțit, drujbă, diferite ustensile de folosință la grătar…). La un moment dat au pornit mașinile (băuți fiind) pentru a demara în trombă. În acel moment, pe șosea circulau sute de mașini, motoare, biciclete…

Și acum am ajuns și în punctul culminant, acolo unde lucrurile au redevenit, dintr-o dată, pe făgașul normal. Aflat în zonă, în timpul liber, comisarul șef de la Poliția Voineasa, Valerian Dobra, a observat tot ceea ce se întâmpla, în cadrul descris de mine mai sus. Fără a sta pe gânduri, le-a prezentat tinerilor, pe scurt și pe înțelesul lor, care sunt consecințele tuturor lucrurilor pe care intenționau să le facă; probabil în cel mai scurt timp începea bătaia, puteau pleca cu mașinile nervoși și băuți pe un drum plin de turiști, iar urmările le putem intui fiecare. Pentru că eram în zonă și am surprins toate aceste aspecte, trebuie să apreciez, în primul rând curajul comisarului de a interveni exact în momentul în care lucrurile erau pe punctul de a degenera; m-am simțit protejat eu și familia de un scandal la care eram aproape obligați să asistăm, fiind în imediata apropiere, dar la care nu aveam avizul necesar să intervin. Urmările intervenției verbale, dar prompte, a comisarului Dobra: tinerii au încetat scandalul; șoferii, care erau băuți, nu au mai plecat cu mașina și au rămas parcați până a doua zi, deci a dispărut pericolul ca aceștia să producă un eveniment rutier nedorit; iar eu am putut să stau liniștit și să savurez o bere rece, de la Terasa Vidruța. Așa da!