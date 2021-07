CINE E SINGURUL VETERAN VÂLCEAN invitat la ceremonia dedicată retragerii din Afganistan?

• miercuri, MAPN organizează o festivitate cu totul specială la Arcul de Triumf

În ianuarie 2002, primele efective de militari români, un pluton de poliţie militară, o aeronavă C130 Hercules şi ofiţeri de legătură au fost dislocaţi în Afganistan, în cadrul operaţiei ISAF. În luna iulie 2002, a fost dislocat în teatrul de operaţii Afganistan primul batalion de infanterie românesc într-o misiune de luptă în afara teritoriului naţional după cel de-Al Doilea Război Mondial.

Peste 32.000 de militari au participat la misiunea din teatrul de operații din Afganistan pe parcursul celor 19 ani trecuți de atunci. 27 români au murit în acţiuni de luptă, iar peste 200 au fost răniţi.

Unii dintre cei care au ajuns în fieful talibanilor vor fi prezenți miercuri, 21 iulie 2021, ora 10.00, la ceremonia militară organizată cu ocazia încheierii misiunii Armatei României în Afganistan, în Piața Arcului de Triumf.

Vor defila pe sub Arcul de Triumf detașamente pedestre reprezentând structurile militare ale Armatei României care au îndeplinit misiuni în acest teatru de operații, începând din anul 2002 și până în luna iunie a acestui an. Defilarea va fi deschisă de un detașament format din militari răniți în timpul celor peste 19 ani de participare a Armatei României la misiuni în Afganistan.

Dispozitivul de defilare va include și un detașament al Jandarmeriei române, care a executat, de asemenea, misiuni în acest teatru de operații.

Veteranul vâlcean, rănit de talibani

Printre invitații de miercuri se va număra și vâlceanul Ionuț Nicolescu, militar din Galicea, rănit în ziua de 16 august 2007 după o ambuscadă și un schimb de focuri pe viață și pe moarte cu talibanii la doar câțiva kilometri de capitala acestora, Kandahar.

Iată cum rememorează pe scurt acele vremuri: „Am fost în Afganistan între iunie 2007 și februarie 2008 cu contingentul B33 Vânători de munte de la Curtea de Argeș, în provincia Zabul, în sudul țării, la hotarul cu Pakistan. În cadrul unei patrulări împreună cu colegii mei români, am fost surprinși într-o ambuscadă. După un schimb de focuri de aproximativ 45 minute, a urmat o explozie și am suferit o rană la piciorul drept. Am primit ajutor medical de la câțiva medici militari americani la spitalul din Zabul vreme de două săptămâni. N-am să uit niciodată acea zi de 16 august 2007, când viața mea, la vârsta de numai 32 ani, putea să ia o cu totul și cu totul altă turnură…” .

Plutonierul adjutant Nicolescu este azi vicepreședintele sucursalei Vâlcea a Asociației Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități «Sfântul Mare Mucenic Dimitrie – Izvorâtorul de Mir» AMVVD.

Un eveniment deosebit

Pe data de 24 iulie 2021 va avea loc inaugurarea Muzeului Veteranilor, de la viitorul Centru de Recuperare și Refacere pentru Veterani, de lângă Mănăstirea Dealu, localitatea Aninoasa, județul Dâmbovița. Evenimentul va fi unul pe măsură așteptărilor, cu multe, multe surprize pentru cei mici. Ziua va fi marcată de un spectacol aviatic cu elicoptere și parașutiști, precum și de un activant și interactiv concurs de airsoft pentru copii. La Muzeul Veteranilor veți putea viziona arme, uniforme, tehnică militară, fotografii surprinse de veterani pe perioada exercitării misiunilor în teatrele de operații.