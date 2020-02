Cetăţenii români nu cred în mintea lui Ciolacu

După cum suna un titlu de articol „[E] full de AŞI cu stăneşti la coadă”, se pare că am asistat la toate strategiile lansate de PSD pentru a demite guvernul Orban: traseism politic, pe instabilitatea imatură de plagiator dovedit, Victor Viorel Ponta, pe interesele de scurtă durată ale UDMR-ului, o falsă uniune cultură care după căderea guvernului împrăştia prin birourile din Parlamentul României cărţi ale unui ins, dornic de a strange puncte academice, despre personalităţi maghiare care nu au avut niciodată vreo treabă cu acest UDMR, şi pe bună dreptate, uniune supranumită PSD-ul unguresc.

Pe 5 februarie am asistat la demiterea guvernului PNL care încă de la instalarea sa la Palatul Victoria, în urma votului din Parlament, a început să repare lucrurile demantelate de către guvernarea PSD. Cetăţenii români au dorit să vadă că lucrurile vor funcţiona, că Partidul Naţional Liberal o să astupe găurile lăsate de către PSD-işti prin ministerele guvernului. Având presiunea timpului, dar şi dorinţa cetăţenilor de a vedea că lucrurile se îndreaptă într-o direcţie, guvernul PNL a demarat procedura ordonanţelor de urgenţă pentru a produce efecte în beneficiul românilor. În şedinţa de guvern din data de 4 februarie, au fost aprobate o serie de ordonanţe cu scopul amintit mai sus şi anume ordonanţa de urgenţă pentru decontarea intervențiilor medicale din programele de sănătate, în aceleași condiții, din sistemul sanitar public pentru pacienții care aleg servicii medicale private. A fost eliminată coplata și contribuțiile personale pentru serviciile medicale atât la stat, cât și la privat care fuseră introduse de către guvernarea PSD prin OUG 27/2019, iar termenul de aplicare a acestei prevederi este până în aprilie 2021. Un alt OUG important priveşte finanțarea din fonduri europene a proiectelor de realizare a rețelelor de distribuție a gazelor naturale. Scopul principal este alocarea unui buget de aproximativ 500 de milioane de euro din fonduri europene, din exercițiul financiar actual și din următorul pachet financiar, pentru înființarea de rețele noi de distribuție a gazelor naturale în localitățile din România.

Timp de 10 ani autoritățile locale au aşteptat măsuri cu privire la descentralizarea Programului Operațional Regional; iată că în şedinţa din 4 februarie fusese demarată procedura, iar organismele intermediare de management ale Programului Operațional Regional se vor transforma în Autorități de Management pentru următorul exercițiu financiar 2021-2027. A fost emis OUG pentru modificarea legii achizițiilor publice, deoarece era nevoie de o deblocare a proiectelor de lucrări publice întârziate din cauza procedurilor greoaie de achiziții publice și a numeroaselor contestații. Au mai fost acordate alte trei OUG-uri pentru fazarea unor proiecte cu fonduri europene și pentru a evita pierderea fondurilor europene din actualul exercițiu financiar 2014-2020. Au fost adoptate alte două OUG-uri pentru acordarea unor ajutoare de salvare a Complexului Energetic Oltenia și TAROM. Guvernul PNL a dorit reorganizarea ANAF-ului pentru a eficientiza activitățile de colectare a veniturilor bugetare și pentru informatizarea serviciilor fiscale.

În baza deciziilor CCR, guvernul a emis o ordonanţă de urgenţă pentru a întări lupta împotriva infractorilor, anume printr-o mai bună colaborare între poliția judiciară și parchete, plus o modificare a statului polițiștilor. Să ne aducem aminte cum pesedismul a încercat să favorizeze statutul infractorilor în România, iar societatea civilă a reacţionat imediat.

Pentru că sănătatea este un domeniu prioritar, au fost demarate proceduri cu scopul pregătirii stocurilor de rezervă în situații de epidemii și pregătirea României pentru prevenirea infecțiilor cu coronavirus, plus asigurarea fondurilor necesare în sumă de 220 de milioane lei pentru achiziția de echipamente și materiale necesare în regim de urgență. Nici sistemul de învăţământ nu a fost ignorat; au fost emise două OUG-uri pentru decontarea navetei elevilor, deoarece era necesară pentru a rezolva problema decontării cheltuielilor de transport ale elevilor din bugetul Ministerului Educației ca urmare a deciziei CCR, plus faptul că a fost asigurată plata cheltuielilor din bugetul Ministerului Educației pe bază de documente justificative depuse de elevi la unitățile școlare. A fost extins programul cunoscut ca „masă caldă” în școli pentru elevi; extindere de la 50 la 150 de unități școlare, iar numărul elevilor care vor beneficia de acest program aproape se triplează de la 23.455 la 65.434 de copii. Nici pensionarii nu au fost ignoraţi, iar pentru a rezolva problema celor care au derulat activități miniere a fost emisă o ordonanţă de urgenţă prin care persoanele care au desfășurat activități de prospecțiuni geologice vor fi incluse în grupa I de muncă și vor beneficia de creșterea pensiilor la nivelul acestei grupe.

Toate aceste ordonanţe de urgenţă au fost date cu scopul de a îmbunătăţii calitatea vieţii cetăţenilor României pentru că Partidul Naţional Liberal se află în slujba lor încă din anul 1875, iar Guvernul PNL continuă să-şi facă treaba, chiar dacă are puterile limitate în urma adoptării moţiunii de cenzură.

• Departamentul de comunicare al PNL Vâlcea