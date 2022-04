CERNIȘOARA ATRAGE PRIMII 692.000 DE LEI din fondurile alocate prin PNRR. Banii vor fi folosiți într-un proiect amplu, de trei ani, pentru combaterea abandonului școlar

Au existat fel și fel de discuții în perioada în care Planul Național de Redresare și Reziliență al României se afla în studiu, preaprobare și, ulterior, aprobare de către forurile de specialitate de la Bruxelles. Unii (și nu chiar tocmai puțini) au mers atât de departe cu supozițiile încât au afirmat că PNRR-ul României nici măcar nu va fi aprobat, deoarece ar fi gândit doar pentru a satisface interesele unora sau altora.

Ei bine, iată că, după nici șase luni de la acele discuții ce păreau aproape la fel de prăpăstioase precum crizele provocate de pandemia de Coronavirus sau, mai nou, de războiul din Ucraina, în România încep să fie aprobate proiecte care vor fi derulate în totalitate cu fonduri provenite din acest plan. Și nu este vorba despre bani puțini! Sunt bani atrași în țara noastră de către instituții (fie de stat, fie private) care și-au dat interesul pentru a accesa astfel de fonduri.

Bani pentru 28 de școli din Vâlcea

De curând, reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea ne-au anunțat că Ministerul Educației a finalizat selecția proiectelor ce urmează a fi finanțate în prima etapă a Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS).

„Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea va monitoriza implementarea primului Proiect Național de Redresare și Reziliență în 28 de unități de învățământ din județ. Acestea vor beneficia de finanțare în cadrul PNRAS, vor încheia contracte. În următorii trei ani, acestea vor derula activități pentru atingerea obiectivelor propuse. Programul vizează implementarea Mecanismului de Avertizare Timpurie în Educație (MATE) prin acordarea de granturi între 70.000 de euro și 189.000 de euro pentru cele 28 de școli. Finanțarea totală pentru județul Vâlcea este în valoare de peste 2,9 mil. euro”, informau reprezentanții IȘJ Vâlcea.

Școala din Cernișoara a atras cu peste 35% mai mulți bani decât media fondurilor alocate / școală în județul nostru!

Deschidem seria articolelor pe care le vom publica în paginile cotidianului nostru despre proiectele cu care cele 28 de școli din Vâlcea au reușit să atragă fonduri din PNRR în valoare totală de peste 2,9 milioane de euro cu prezentarea proiectului Școlii Gimnaziale Sat Mădulari, comuna Cernișoara.

Valoarea proiectului este de 692.316 lei (adică aproape 140.000 de euro), din start remarcând că valoarea acestuia este cu peste 35% mai ridicată față de media fondurilor / unitate școlară pe care le-au primit cele 28 de școli din Vâlcea (această medie este de aproximativ 105.000 euro / școală).

Grupul țintă este reprezentat de 94 elevi de gimnaziu, însă la activitățile care vor fi derulate pe parcursul celor trei ani vor putea participa și elevii claselor primare sau chiar preșcolarii (cel puțin în cazul unora dintre activități). Tot din grupul țintă al proiectului fac parte cele 15 cadre didactice ale Școlii Gimnaziale Sat Mădulari, comuna Cernișoara, precum și părinții elevilor.

Mai multe informații despre acest proiect ne-au fost oferite de către prof. Anicuța Popescu, directorul școlii din Cernișoara, informații pe care vi le prezentăm mai jos:

„La început, din întreaga țară, un număr de 3.235 de școli eligibile pentru programul național de prevenire a abandonului școlar și-au manifestat intențiile pentru a participa la acest concurs de proiecte. Pe baza datelor aferente anului 2020, prioritate au avut școlile cu necesar de intervenție medie și mare. În urma aplicării a cinci indicatori de vulnerabilitate au fost stabilite punctajele pe baza cărora au fost desemnate proiectele care urmează să primească fondurile. Acești indicatori au fost următorii: • procentul profesorilor suplinitori din școală; • rata de absolvire a elevilor din învățământul gimnazial; • rata de participare a elevilor de clasa a VIII-a la examenele de Evaluare Națională; • raportul dintre numărul elevilor repetenți și cel total de elevi din școală; • procentul elevilor care au finalizat clasa a VIII-a și au obținut note sub 6 la Evaluarea Națională. Am primit solicitare de la Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea să ne înscriem într-o platformă și am trimis cerere. Din cele 3.235 de școli înscrise la nivel național, au fost declarate eligibile aproximativ 1470, iar cereri pentru înscrierea în proiect au depus 1.431 de școli. Numărul final al școlilor care vor primi finanțare, la nivel național, este de 1.391. Pentru Vâlcea sunt 28 de școli care au primit finanțare”.

„Așteptăm să fim solicitați pentru a completa o cerere. Practic, acum așteptăm să ni se transmită o scrisoare de aprobare a grantului, care vine în toate unitățile școlare acceptate în program, acestea urmând apoi să semneze contracte de finanțare. Contractul de finanțare va detalia condițiile proiectului, cu drepturile și obligațiile părților. Este vorba despre evitarea dublei finanțări, prin declarația pe proprie răspundere a beneficiarului, date privind GDPR și altele. În redactarea proiectului am ținut cont de toate informațiile pe care ni le-au prezentat de la minister și de la Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea. Am fost consiliați, participând la toate webinarile pe această temă. Am utilizat ca bune practici diverse proiecte care au fost depuse pe această temă, cum ar fi cele de la NARADA, WORLD Wision sau din Proiectul «Pâine și mâine»”.

Cum vor fi folosite fondurile pe care școala din Cernișoara le va primi pentru cei trei ani de proiect?

Directoarea școlii din Cernișoara, prof. Anicuța Popescu, ne-a prezentat și informații privitoare la distribuirea bugetului de care va dispune unitatea școlară pe parcursul celor trei ani de derulare a proiectului:

„Bugetul este distribuit conform unui grafic pentru cei trei ani, după cum urmează:

• 15% vor fi cheltuielile salariale unde cadre didactice din școală care vor lucra pe activități remediale cu elevii la disciplinele Limba Română și Matematică. De asemenea, tot aici vor implicați diriginții, dar și alte cadre didactice;

• 15% din buget va fi alocat pentru cheltuielile cu evenimentele și deplasările ce vor fi organizate. Mă refer aici la cheltuieli de țin de organizarea excursiilor, a vizitelor, bilete de intrare, asigurarea hranei pentru participanți și altele;

• 5% vor fi cheltuielile pentru formarea cadrelor didactice;

• 20% din buget va fi alocat pentru echipamentele privind dotarea claselor, cum ar fi table inteligente, tablete, abonamente pentru servicii internet etc.;

• 10% vor fi cheltuieli privind lucrări de amenajare și mobiliare a sălilor de clasă;

• restul de 35% din buget va fi folosit pentru asigurarea de bunuri și servicii, cum ar fi consumabile, hrană pentru participanți, cărți, reviste, publicații și multe altele”.

Obiectivele proiectului

În context, mai trebuie precizat că obiectivele principale ale proiectului pentru care Școala din Cernișoara a accesat aceste fonduri sunt următoarele: • Creșterea ratei de participare a elevilor la examenul de Evaluare Națională; • Creșterea mediilor elevilor care vor participa la examenul de Evaluare Națională; • Prevenirea riscului de abandon școlar; • Consolidarea relației părinți-școală etc.

Când încep efectiv activitățile din cadrul proiectului?

Tot de la directoarea Anicuța Popescu am aflat că primele activități din cadrul proiectului au fost programate pentru luna august a acestui an, atunci când urmează să se desfășoare atelierele de lucru și școala de vară. Totuși, în funcție de detaliile tehnice ce țin de desfășurarea proiectului, nu este exclus ca primele activități să se desfășoare în luna septembrie, odată cu începerea anului școlar 2022/2023.

La final nu le putem transmite decât felicitări tuturor celor care s-au preocupat pentru ca școala din comuna Cernișoara să se afle între primele 28 de unități (din cele peste o sută ale județului) care au primit finanțare într-una dintre primele faze de derulare ale Planului Național de Redresare și Reziliență!