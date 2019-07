Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihică din Măciuca se reabilitează din temelii

Advertisements

Prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Consiliul Județean Vâlcea a obținut fonduri europene substanțiale pentru consolidarea și izolarea termică a Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihică din comuna Măciuca. În clădirea acestui centru, care, înainte de anul 1990, a aparținut CAP-ului din comună, vor fi investiți peste 1,1 milioane de euro. Cea mai mare parte a acestor bani provine din finanțarea nerambursabilă primită de la Uniunea Europeană. Lucrările de reabilitare vor fi complexe, fiind vizate cosolidări ale clădirii (una destul de veche) începând cu subsolul și terminând cu acoperișul. De asemenea, vor fi achiziționate obiecte de mobilier pentru beneficiarii centrului, ustensile de gătit, dar și echipamente specifice pentru personalul care își desfășoară activitatea.

Au trecut mai bine de 40 de ani de când clădirea nu a mai fost renovată în totalitate

Recent, președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a fost prezent în comuna Măciuca pentru a da ordinul de începere a lucrărilor. În context, trebuie amintit faptul că au trecut mai bine de 40 de ani de la ultima reparație capitală a clădirii în care acum funcționează acest centru.

„Avem aici o clădire foarte veche și, din păcate, într-o stare destul de precară. Centrul pentru recuperarea capacității neuropsihice și neuromotorie de la Măciuca intră într-un proces de reabilitare. Din 1976 aici nu s-au mai făcut lucrări de această anvergură. Practic această fostă clădire de CAP a fost amenajată astfel încât aici să putem ocroti persoane pe care viața le-a adus într-o situație grea. Am bucuria să dau ordinul de începere a lucrărilor și vreau să felicit constructorul. Investim mulți bani aici, circa 1,1 milioane de euro, adică 50 de miliarde de lei vechi. Facem acest lucru, pe de-o parte, pentru beneficiarii serviciilor de aici, pe de altă parte facem acest lucru pentru cei care lucrează și îi îngrijesc pe cei care sunt beneficiari ai acestui tip de servicii, pentru familiile celor care sunt îngrijiți aici, dar și pentru familiile celor care lucrează aici”, a declarat președintele Consiliului Județean Vâlcea.

După modernizare, clădirea se dorește a fi una de referință în județul nostru

Constantin Rădulescu a explicat, concret, și în ce vor consta lucrările care se vor desfășura le centrul din Măciuca: „Vor fi lucrări complexe de reabilitare. Această clădire se va reface din subsol până la acoperiș. Vor fi lucrări în interior, de modernizare, vom avea lucrări, evident, și în exterior. Investim inclusiv în bucătăria Centrului de la Măciuca, aceasta urmând să fie utilată și modernizată. De asemenea, tot ceea ce înseamnă camere și ceea ce înseamnă spații de depozitare și cele în care își desfășoară activitatea colegii noștri de la DGASPC vor fi modernizate. Evident, locația va fi branșată la apă curentă și vom aduce aici dotări de ultimă generație și va fi practic o clădire de cinci stele. Va fi o clădire de referință pentru acest tip de servicii”.

„Pentru toate acestea, vreau să mulțumesc colegilor mei, celor care au muncit pentru ca acest proiect să se realizeze cu bani europeni. Foarte important să știți este că acest proiect se derulează cu bani europeni. Am muncit mult, dar iată că o clădire care ne-a adus poate o imagine pe care nu o meritam noi ca județ intră în reabilitare. Mulțumesc tuturor colegilor de la Consiliul Județean, mulțumesc colegilor cu care am colaborat de-a lungul timpului, până când am dat ordinul de începere a lucrărilor. Îi doresc mult succes constructorului și sper ca lucrările să fie realizate la cele mai înalte standarde”, a mai punctat președintele Consiliului Județean Vâlcea.

Ce se va realiza concret cu 1,1 milioane euro la Centrul din Măciuca?

Reabilitarea și modernizarea instituției de asistență socială din comuna Măciuca presupune o listă lungă de investiții. Despre toate acestea, prezent la fața locului în momentul începerii lucrărilor, președintele Consiliului Județean Vâlcea a oferit mai multe informații. Conform spuselor lui Constantin Rădulescu, aici vor avea loc: lucrări de consolidare și recompartimentare, lucrări de hidroizolare și termoizolare, lucrări de refacere integrală a sistemului de alimentare cu agent termic (sunt prevăzute a funcționa două centrale), lucrări de înlocuire a instalației de apă caldă menajeră, înlocuirea tuturor elementelor de tâmplărie interioară, achiziționarea și instalarea de panouri solare, lucrări de refacere a trotuarelor și a pantelor care se află în incinta centrului, lucrări de montare de jgheaburi, burlane, precum și construirea unui zid de sprijin pe versant. Tot prin acest proiect se va realiza și dotarea cu echipamente performante, asta însemnând uscătoare de rufe, mașini de spălat, mașini de gătit pentru bucătărie.

„Toate aceste lucruri vor fi achiziționate și vor fi puse în funcțiune. În zece luni vom face lucrurile acesta. Le doresc sănătate, să le ajute Dumnezeu constructorilor și noi să venim peste zece luni aici și să inaugurăm una dintre cele mai moderne clădiri de acest gen din România”, a declarat președintele Consiliului Județean Vâlcea.

Constructorul are planuri mari:

Vrea să termine lucrările în jumătate din termenul stabilit!

Prezent la momentul începerii lucrărilor de modernizare a Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihică din comuna Măciuca, reprezentantul firmei care a câștigat licitația a făcut unele declarații care, în România, de multe ori, realitatea a demonstrat că nu prea au acoperire. El a declarat că, deși termenul de finalizare a amplelor lucrări este de zece luni, se speră ca acestea să fie finalizate până la sfârșitul acestui an. Adică într-un termen redus la jumătate față de cel prevăzut în contract! Vom trăi și vom vedea dacă, într-adevăr, un constructor, în Vâlcea anului 2019 va putea să respecte un asemenea termen. Bine ar fi ca măcar termenul de zece luni să fie respectat, iar lucrările efectuate aici să fie unele de calitate. Asta pentru că sumele de bani investite sunt unele destul de consistente, de aproximativ cinci milioane de lei noi!

„Vom face tot posibilul ca, până la sfârșitul acestui an, să terminăm toate lucrările care sunt cuprinse în acest proiect. Eu cred că ne vom ține de cuvânt”, au fost declarațiile ambițioase ale reprezentantului firmei care a câștigat lucrările de modernizare și reabilitare a acestui centru.

Sursa foto: Captura YouTube

℗ Articol de promovare