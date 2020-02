Cel Mai Eficient Ajutor În Caz De Răceală Și Gripă – SambuRex Pack CaliVita

Cu toate că iarna aproape a trecut, nu putem spune că a trecut și sezonul de răceala și gripă, pentru că vremea blândă și umedă de primăvară facilitează răspândirea virusului gripal.

De ce afirmăm că SambuRex poate fi cea mai bună protecție împotriva gripei, pe care o poți oferi familiei tale?

Siropul SambuRex prin compoziția sa atent aleasă, previne apariția răcelii și scurtează durata simptomatică pentru ca tu sa te bucuri de vitalitate și energie. Socul negru, echinaceea organică și astragalus-ul organic , vitamina C și Zinc-ul și-au reunit forțele în acest sirop miraculos pentru a ține piept atacului viral din sezonul rece și de pe tot parcursul anului.

SambuRex contine numai extracte naturale de rădăcină de astragalus, soc negru , echinaceea organică

Socul negru excelează prin conținutul ridicat de vitamina C. El a fost utilizat din cele mai vechi timpuri ca și calmant pentru tuse, pentru eliminarea lichidelor în exces din corp prin transpirație, cu rol detoxifiant, pentru constipație, decongestiv pentru mucoasele cailor respiratorii, antiinflamator, antireumatic , protector al rinichilor și al întregului aparat urinar prin împiedicarea acumulării nisipului și pietrelor. Este considerat o plantă sfântă în medicina tradițională, prin multiplele ei daruri oferite.

Studiile recente demonstrează ca socul negru poate ameliora foarte eficient simptomele gripei, scurtând durata bolii cu până la 4 zile!

În plus, el stimulează mecanismele de protecție a sistemului imunitar împotriva virusului gripei, prevenind ,,multiplicarea’’ acestuia.

Într-un mod cu totul uimitor, socul negru exercită un efect de inhibare a anumitor tipuri de infecții bacteriene, care apar drept complicații ale infecțiilor virale, într-un mod asemănător medicamentelor, însă pe cale naturală.

Rădăcina de astragalus organică este folosită de mii de ani in medicina tradiționala chineză ca stimulator al sistemului imunitar dar și antistres , antiviral , antiinflamator. Are un efect de stopare a evoluției bolii, efectiv nu îi dă voie să se răspândească în organism.

Echinaccea organică activează imunitatea organismului prin stimularea abilitaților proprii de autoapărare. Are efect antibiotic, antifungic, antibacterian, antiinflamator, vitalizant, regenerant pentru țesuturi. Diminuează intensitatea de manifestare a răcelii, inhibă răspândirea ei în organism, evitând asfel complicațiile ulterioare.

Te provocam astfel să dăruiești cu iubire pentru ca la 3 sticle cumpărate de SambuRex CaliVita, pe a 4-a o primești cadou, astfel încât să te bucuri atât de beneficiile produsului dar și de posibilitatea de a oferi un sprijin pentru o persoană dragă care știi că are nevoie! Ajutați-i pe cei dragi să își protejeze sănătatea și să facă față sezonului gripei fără să se îmbolnăvească oferindu-le acest extract gustos de plante din medicina tradițională.