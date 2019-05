Ce aveți cu pensionarii, domnilor politicieni?

Am primit la redacție o adresă din partea conducerii Uniunii Generale a Pensionarilor din România – filiala Vâlcea, prin președinte Gheorghe Dinescu, privind dezamăgirea pensionarilor la adresa politicienilor, în speță cei din Opoziție, care declară sus și tare că măsurile întreprinse de cei de la Putere sunt doar populiste, dar nu spun și ce ar face ei în locul lor. Redăm mai jos adresa trimisă: „Nu de puține ori, unii oameni politici, șefi de partide politice, parlamentari extrem de bine plătiți și cu multe favoruri, susținători ai acestora, spun că măsurile luate de actuala putere din 2016 și până-n prezent, cele ce sunt stabilite să se ia în continuare în domeniul îmbunătățirii cât de cât a unor salarii, a pensiilor, sunt de fapt măsuri populiste, amăgitoare, nu au un suport material și cât de curând nu vor mai fi bani să fie realizate. Nu spun nimic ce-ar întreprinde ei pentru îmbunătățirea condițiilor de viață ale majorității populației României, ce au întreprins până acum, atât în domeniul creșterii salariilor și al pensiilor, ce vor face în această direcție, dacă ar ajunge la Putere. Spunem acest lucru pentru că suntem convinși că și ei cunosc bine că poporul român, per ansamblu, este aproape cel mai sărac popor din UE, că atât salariile, pentru cei mai mulți angajați, sunt practic în România cele mai mici dintre toate țările, foste membre ale sistemului socialist, azi membre ale UE ca și majoritatea covârșitoare a pensiilor, care sunt extrem de mici. Este posibil ca indivizii la care ne referim să nu cunoască că aproape un milion de români, mulți care muncesc și 11-12 h/zi, trăiesc – dacă se poate numi trai – cu umilul salariu net pe economie de numai 1.263 lei, adică aproximativ 265 euro/lună. Să nu cunoască ei că peste 4,5 milioane de pensionari români își duc zilele dea zi pe mâine, cu o pensie medie batjocoritoare de nici măcar 1.200 lei/lunar, ca să nu mai vorbim de cei aproximativ 800.000 de oropsiți care primesc așa-zisa indemnizație socială (fosta pensie minimă) de numai 640 lei. Oare aceste venituri sunt venituri care să asigure o calitate a vieții cât de cât omenească? În niciun caz și trebuie să mărturisim cinstit că majorarea de 15% a valorii punctului de pensie din septembrie anul curent, de la 1.100 lei cât este azi la 1.275 lei, pensia pentru cea mai mare parte a pensionarilor nu va fi suficientă ca să le asigure în ultimii ani ai drumului vieții, după o muncă de o viață, un trai decent. Ne punem întrebarea, referindu-ne doar la pensionari, pe care o adresăm și de ce nu și celor care conduc de sus până jos, astăzi, România, nu numai celor care vor cu orice preț să ajungă la putere, inclusiv președintele țării, care prea devreme a anunțat că vrea un nou mandat, fără să spună ce a făcut folositor pentru poporul român, în actualul mandat; văd ei, toți aceștia, că foarte mulți pensionari sunt grav bolnavi și nu au bani să-și cumpere medicamente, că mulți locuiesc singuri, că mulți își astâmpără de cele mai multe ori foamea cu alimente adunate din tomberoane de gunoi, că nu puțini sunt acei pensionari care nu mai au adăpost deasupra capului și dorm pe unde apucă, prin canale, prin șanțuri, holurile, ghenele de gunoi etc. Sigur că știu și văd tot, dar în goana lor după nenumărate favoruri pentru ei și acoliții lor nu mai au timp să se aplece și asupra celor sărmani.

Dinescu: „Cei care conduc azi România trebuie să înceteze acordarea de pensii și indemnizații speciale.”

Le spunem tuturor oamenilor politici, prezenți sau viitori, la conducerea țării, că nu se mai poate accepta situația tragică pe care o trăiește azi poporul român. Că este absolut necesar, acum și când nu va fi prea târziu să se creeze suficiente locuri de muncă și bine plătite, care prin creșterea productivității muncii lor să asigure și suportul muncii lor să asigure și suportul necesar creșterii valorii punctului de pensie de minimum 45% din salariul care stă la baza fundamentării bugetului de asigurări sociale, suficiente locuri în căminele de bătrâni, suficiente bilete de tratament pentru pensionarii acre au nevoie de îngrijiri în stațiuni și de ce nu, să le asigure și a treisprezecelea pensie și să acorde la pensia soțului rămas în viață un bonus de minim 25% din pensia soțului decedat.

Trebuie să înțeleagă cei care conduc azi România că se impune cu acuitate să se înceteze acordarea de pensii și indemnizații speciale și să se aplice cu consecvență pentru cei ce ies sau sunt la pensie principiul contribuității indiferent de domeniul de activitate în care au activat. Mai sunt, sigur, și alte măsuri care trebuie luate în vederea îmbunătățirii calității vieții, nu numai a pensionarilor, ci a tuturor românilor, De aceea fac apel în numele celor pe care-i reprezint, pensionari, membrii ai UGPR, către președintele țării, către parlamentari, membrii ai partidelor din Opoziție, că trebuie să lase actuala putere să aplice programul ce și l-au stabilit în domeniul creșterii calității vieții românilor, să contribuie la îmbunătățirea acestui program”.

