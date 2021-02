Campania electorală s-a încheiat! LĂSAȚI APAVIL SĂ LUCREZE!

Se pare că fabricanții de zvonuri și răspândacii de serviciu (un fel de lipitori de afișe din campaniile electorale) nu și-au încheiat misiunea încredințată de șefii lor. Ca și celelalte instituții în care Primăria Râmnicu Vâlcea are ceva de spus, societatea Apavil a ajuns să fie disecată, tocată mărunt și aruncată în gura opiniei publice prin intermediul unei „publicații”. Din păcate pentru cei care lansează minciuni, fiecare acuzație adusă conducerii sau salariaților Societății Apavil S.A. poate fi demontată.

Niciun reprezentant al presei nu a solicitat conducerii societății informații pe marginea subiectelor abordate în așa-zisa publicație. Lipsa de profesionalism a celor care lansează informații neverificate a fost mascată de invocarea „declaraţiilor obţinute de la zeci de surse, atât din cadrul societăţii, cât şi de la CJ, ori primărie”.

Este adevărat că măsurile luate în perioada stării de urgență și stării de alertă actuale au afectat, ca pe oricare altă instituție, societatea. Este adevărat că până în anul 2023 când va avea loc decolmatarea lacului Brădișor, Apavil va trebui să găsească surse alternative de alimentare cu apă potabilă pentru locuitorii municipiului și altor zone deservite din această sursă, iar acest lucru înseamnă bani. Însă, toate acestea se pot realiza în liniște, în urma unor analize lucide și soluții viabile, bine fundamentate tehnic și financiar, ale unor specialiști în domeniu. Spre deosebire de „specialiștii” care dau soluții, adevărații specialiști nu vor recomanda o soluție temporară în aval de lacul Brădișor, pe cursul Lotrului, având în vedere că, pe perioada lucrărilor de reparații la barajul Brădișor, debitele tranzitate nu îndeplinesc condițiile minime pentru tratare și potabilizare.

Cât despre afirmațiile cu privire la acumularea de pe râul Olănești (altă dezinformare), e bine să se știe că societatea Apavil S.A. nu este implicată în nici un fel în acțiuni de vânzare energie electrică în această zonă și nici nu are echipamente în exploatare.

În privința datoriilor, creanțelor și angajamentelor financiare (inclusiv a celor acumulate până în 2017!) precum și disponibilităților actuale ale societății, este de resortul instituțiilor abilitate în domeniu să verifice și să constate eventuale nereguli. Orice alte insinuări lansate în spațiul public, chiar și sub acoperirea unor materiale pretins „jurnalistice”, sunt de natură a prejudicia imaginea societății și de a periclita relația acesteia cu cetățenii beneficiari ai serviciilor Apavil S.A., cu alte instituții sau chiar cu organismele financiare europene, drept pentru care ne vedem obligați să ne adresăm instanței de judecată.

Asigurăm toți utilizatorii serviciilor oferite de societatea Apavil S.A. de continuitatea serviciului de alimentare cu apă potabilă și de menținerea calității apei potabile la standardele prevăzute de legislația europeană și românească în vigoare.

Sursă foto: Arhivă

• Director general Apavil S.A., ing. Ion FLORESCU