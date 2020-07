Campania electorală începe pe 28 august

Autoritatea Electorală Permanentă a anunțat că perioada electorală a alegerilor locale din acest an va începe cel mai târziu în 29 iulie, iar în 2 august va fi constituit Biroul Electoral Central, dacă data alegerilor locale va fi stabilită de Parlament la 27 septembrie. Campania electorală va începe în data de 28 august şi se va încheia în ziua de sâmbătă care precede data alegerilor – adică 26 septembrie, ora 7.00.

„Având în vedere adoptarea de către Senatul României a propunerii legislative privind stabilirea datei alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020 prin care se propune data de duminică, 27 septembrie 2020, ca dată a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, Autoritatea Electorală Permanentă informează că perioada electorală aferentă alegerilor locale din acest an va începe cel mai târziu la data de 29 iulie 2020, urmând ca la data de 2 august 2020 să fie constituit Biroul Electoral Central”, se arată într-un comunicat al AEP. Potrivit sursei citate, Birourile electorale de circumscripţie vor fi constituite pe 8 august, dată de la care vor putea fi înregistrate alianţele electorale şi vor putea fi depuse candidaturile.

Alianţele electorale se vor înregistra până cel mai târziu la data de 11 august la biroul electoral de circumscripţie judeţeană sau la biroul electoral de circumscripţie al municipiului Bucureşti. Conform prevederilor art. 47 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 115/2015, propunerile de candidaţi, în cazul alianţelor electorale, se vor face în scris, în două exemplare originale şi două copii, sub semnătura conducerii organizaţiilor judeţene ale acestora şi pe baza listei susţinătorilor, listele cu propuneri de candidaţi trebuind semnate şi de conducerile judeţene ale fiecărui partid politic din alianţă. Dacă alianţele electorale se constituie la nivel comunal, orăşenesc, municipal sau de sector al municipiului Bucureşti, listele se semnează de conducerea alianţei şi se contrasemnează de conducerea fiecărei organizaţii locale din coaliţie, mai informează AEP.

AEP mai precizează că Legea nr. 84/2020 prevede reducerea la jumătate a numărului minim al susţinătorilor necesar pentru depunerea candidaturilor, iar partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi vor prezenta câte o singură listă de susţinători pentru candidaturile la consiliul local şi funcţia de primar din aceeaşi circumscripţie electorală, respectiv pentru candidaturile la consiliul judeţean şi preşedintele consiliului judeţean din aceeaşi circumscripţie electorală.

Marţi a fost publicat pe site-ul instituţiei – www.roaep.ro – modelul orientativ al listei susţinătorilor care va fi folosit la alegerile locale din acest an. Perioada de depunere a candidaturilor se va încheia la data de 18 august, birourile electorale de circumscripţie urmând să constate rămânerea definitivă a acestora în 24 august.