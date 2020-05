Călimănești – 632 de ani de la prima atestare documentară a orașului – La mulți ani!

În urmă cu 632 de ani, domnitorul Mircea cel Bătrân a semnat două înscrisuri în care este pomenit și numele localității Călimănești. Acestea sunt documentele care fixează o bornă în timp pentru începuturile noastre la ieșirea Oltului din munți. Există dovezi arheologice care plasează începutul vieții într-o comunitate organizată aici mult mai devreme, în primii ani ai erei noastre. Vârsta reală a localității se poate plasa deci oriunde între cei 2000 de ani ai dovezilor arheologice și cei 632 de ani care au trecut de la înscrisul oficial, redactat la cancelaria domnitorului Mircea cel Bătrân. Convențional, sărbătorim de multă vreme perioada scursă de la primul document oficial cunoscut, adică și cei 632 de ani, pe care îi împlinim pe 20 mai 2020.

La mulți ani, Călimănești și tuturor celor care și-au legat viața de acest loc minunat!

Aniversarea noastră din acest an are desigur și un aspect inedit. Venim cu toții din izolarea impusă de criza de sănătate pe care o traversăm. Rămânem încă pentru o perioadă de timp la distanță unii de alții, pentru a ne proteja și pentru a proteja sănătatea celorlalți. Nu ne putem reuni ca în trecut, dar suntem pe deplin uniți în efortul pe care îl facem acum pentru binele tuturor. Și vom fi cu mult mai puternici purtând în gând în aceste zile o urare de viață lungă pentru stațiunea Călimănești și urări de fericire și de sănătate pentru fiecare dintre cei care îi dau viață zi de zi.

În fiecare an am evocat trecutul istoric al localității Călimănești, am evaluat prezentul pe care îl trăim și am proiectat viitorul nostru comun. Vom face același lucru și acum. Avem prilejul să revedem pas cu pas evenimentele istorice care s-au petrecut în trecut, consultând cu mai multă răbdare sursele tipărite din biblioteci și de pe internetul atât de bogat în conținut scris și în imagini fotografice surprinse, de-a lungul a peste o sută de ani, în stațiunea Călimănești. Eu am făcut acest lucru în ultima perioadă de timp și vă mărturisesc că mă simt ca proaspăt revenit dintr-o excursie înapoi în timp, pe aceste meleaguri. Prezentul nostru este o evoluție în modernitatea urbană la care avem acces acum. Proiectele noastre din ultimii ani, unele finalizate, altele aflate în plină derulare, au schimbat deja condițiile de viață oferite locuitorilor și turiștilor care ne vizitează. Viitorul care depinde de noi este optimist. Condițiile de ospitalitate sunt mai bogate și mai moderne și în acest an. Oamenii de afaceri au investit în creșterea turismului la Călimănești și Primăria în pregătirea pentru noul sezon a spațiilor publice aflate în administrare. Suntem cu toții încrezători că reluarea activităților turistice se va face în timp util, pentru a aduce prosperitate tuturor.

Eu cred că această aniversare trebuie să fie una a bucuriei și a speranței în viitor. Distanțarea fizică impusă de criza de sănătate prin care trecem ne apropie prin sentimentul de mândrie pe care îl trăim împreună, ca oameni ai locului pe care îl sărbătorim.

La mulți ani, Călimănești și tuturor celor care și-au legat viața de acest loc minunat!

Primar, Florinel CONSTANTINESCU