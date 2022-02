BUGETUL RÂMNICULUI SE APROBĂ în ședință extraordinară

Email the Author

Sala «Lahovary» a Filarmonicii „Ion Dumitrescu” va găzdui marți, 8 februarie 2022, cu începere de la orele 11.00, ședința extraordinară a consilierilor râmniceni. În cadrul acesteia, aleșii locuitorilor de sub Capela vor avea de dezbătut și de aprobat următoarele proiecte: 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listelor de investiții pe surse de finanțare al municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2022; 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Direcției de Asistență Socială pentru anul 2022; 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2022; 4.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Direcției Administrării Domeniului Public pentru anul 2022; 5.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Sport Club Municipal pentru anul 2022; 6.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Teatrul municipal „Ariel” pentru anul 2022; 7.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Filarmonica „Ion Dumitrescu” pentru anul 2022; 8.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Căminului pentru Persoane Vârstnice pentru anul 2022; 9.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului pentru Fondul IID pe anul 2022 – Măsura ISPA cod nr. 2004/RO/16/P/PE/002; 10.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 232/29.10.2021 referitoare la aprobarea includerii obiectivului de investiții „Subtraversare pietonală b-dul Tineretului – Complex Hermes – Piața Ostroveni” la finanțare prin programul național de investiții „Anghel Saligny”; 11.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 233/29.10.2021 referitoare la aprobarea obiectivului de investiții „Amenajare sens giratoriu intersecția Calea lui Traian cu str. Posada” și includerea acestuia la finanțare prin programul național de investiții „Anghel Saligny”; 12.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 234/29.10.2021 referitoare la aprobarea obiectivului de investiții „Amenajare strada Frunzișului” și includerea acestuia la finanțare prin programul național de investiții „Anghel Saligny”; 13.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 235/29.10.2021 referitoare la aprobarea obiectivului de investiții „Amenajare trecere la nivel linie CF cu dale elastice la strada Drumul Gării” și includerea acestuia la finanțare prin programul național de investiții „Anghel Saligny”; 14.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 236/29.10.2021 referitoare la aprobarea obiectivului de investiții „Amenajare sens giratoriu strada Copăcelu, km 189+700” și includerea acestuia la finanțare prin programul național de investiții „Anghel Saligny”; 15.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 238/29.10.2021 referitoare la aprobarea obiectivului de investiții „Amenajare strada Livezi – Gheorghe Olănescu până la intersecția cu strada Dealul Malului” și includerea acestuia la finanțare prin programul național de investiții „Anghel Saligny”; 16.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 239/29.10.2021 referitoare la aprobarea obiectivului de investiții „Arteră de circulație între strada Splaiul Independenței și strada Corneliu Tamaș” și includerea acestuia la finanțare prin programul național de investiții „Anghel Saligny”; 17.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 240/29.10.2021 referitoare la aprobarea obiectivului de investiții „Amenajare strada Nicolae Enache” și includerea acestuia la finanțare prin programul național de investiții „Anghel Saligny”; 18.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 241/29.10.2021 referitoare la aprobarea obiectivului de investiții „Arteră de circulație între Splaiul Independenței și strada Morilor inclusiv pod peste râul Olănești” și includerea acestuia la finanțare prin programul național de investiții „Anghel Saligny”; 19.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 242/29.10.2021 referitoare la aprobarea obiectivului de investiții „Arteră de legătură strada Matei Basarab – Lacul Nord – Bdul Republicii – strada Nicolae Titulescu” și includerea acestuia la finanțare prin programul național de investiții „Anghel Saligny”; 20.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 243/29.10.2021 referitoare la aprobarea obiectivului de investiții „Arteră paralelă Calea Ferată Zona Copăcelu – str. Drumul Gării – str. Râureni – zona Calea Ferată – Râmnicu Vâlcea” și includerea acestuia la finanțare prin programul național de investiții „Anghel Saligny”; 21.Proiect de hotărâre privind demararea procedurilor de dobândire a dreptului de proprietate asupra unor imobile-terenuri și construcție, aparținând societății Oltchim SA; 22.Proiect de hotărâre privind completarea și modificarea Anexei nr.7.3 a Regulamentului serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din municipiul Râmnicu Vâlcea aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 217/18.09.2020 – „Amenajarea, organizarea și administrarea parcărilor cu plată”; 23.Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Piețe Prest SA în vederea radierii unor puncte de lucru; 24.Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Piețe Prest SA în vederea modificării Actului Constitutiv al acestei societăți; 25.Proiect de hotărâre privind închirierea unui spațiu în vederea amplasării Terminalului de tip self – service achiziționat în cadrul proiectului Soluții informatice integrate pentru simplificarea procedurilor online și reducerea birocrației la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea. • Material realizat cu sprijinul Biroului de presă al Primăriei Râmnicu Vâlcea

