Buducnost a câștigat în Germania

Într-un meci disputat duminică după-amiaza în etapa a doua din Grupa C a Ligii Campionilor de handbal feminin, Buducnost Podgorica s-a impus pe terenul grupării germane SG Bietigheim. Partida a fost echilibrată doar în prima repriză. În actul secund, muntenegrencele s-au întrebuințat la maxim și au obținut toate puncte din disputa de pe terenul campioanei Germaniei (scor final 23-30). Cele două echipe veneau după înfrângeri în prima etapă a Grupei C și aveau nevoie ca de aer de toate punctele puse în joc pentru a păstra șanse reale în vederea obținerii calificării în faza grupelor principale ale competiției. Cum se cunoaște, în prima etapă, campioana Germaniei a pierdut la Vâlcea, iar Buducnost Podgorica a cedat, pe teren propriu, în fața redutabilei formații franceze Brest Handball.

Astfel, în etapa a doua din Grupa C s-au înregistrat următoarele rezultate: Brest Handball – SCM Râmnicu Vâlcea 37-24; SG Bietigheim – Buducnost Podgorica 23-30. În urma acestor rezultate, ordinea echipelor în clasamentul grupei este următoarea: Brest Handball – 4p (+16), Buducnost Podgorica – 2p (+4); SCM Râmnicu Vâlcea – 2p (-6); SG Bietigheim – 0p (-14).

În etapa a treia se vor disputa următoarele jocuri: SG Bietigheim – Brest Handball (sâmbătă, ora 16.15); Buducnost Podgorica – SCM Râmnicu Vâlcea (sâmbătă, ora 20.00).

Sursă foto: www.ehfcl.com