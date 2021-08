„BRÂUL DE AUR”, anulat de pandemie pentru al doilea an consecutiv!

• primăria a renunțat oficial la ediția 2021 a sărbătorii-simbol a Bărbăteștiului

Vești proaste pentru iubitorii de folclor și tradiții: Brâul de aur nu se ține nici anul acesta! În fața iminentului val patru al pandemiei, administrația locală a luat decizia drastică de a abandona sărbătoarea-simbol a Bărbăteștiului pentru al doilea an consecutiv. Edilul Constantin Bănacu își explică decizia dureroasă:

„Văd că situația epidemiologică se complică de la o zi la alta și în Vâlcea și chiar dacă știu că s-au ținut și se țin evenimente cu mulțimi însemnate fără a se respecta nici o virgulă din lege. Eu nu vreau să am pe conștiință nici măcar un singur om îmbolnăvit! Nu vreau să transform comuna într-un focar și nici nu părea-mi arde mie de amenzi în perioada asta și-așa cumplit de complicată din punct de vedere economic. Nici nu mă ține inima să las oamenii nevaccinați pe la garduri sau să fac pe zbirul și să interzic accesul. O s-o facem la anul două zile și două nopți, le promit tuturor!”.

La debuturile sale din 1970, festivalul era o inițiativă a CJCP Vâlcea și a Căminului cultural Bărbătești menită să revitalizeze și să valorifice tradiția dansului popular în viața culturală a satului. De-atunci şi până azi, an de an, au participat formații de dansuri populare din principalele vetre de folclor coregrafic din Vâlcea. Primul trofeu al acestui festival al dansului popular – „Brâul de aur” – a fost câștigat de Formația de dansuri populare din Bărbătești, înfiinţată în 1928 de Elena Constantinescu şi condusă acum de Lucreţia Dimitriu. În context, a fost inaugurat Muzeul sătesc, obiectiv de patrimoniu etnocultural, realizat între anii 1967 – 1970, „operă” a grupului de iniţiativă format din: Constantin Popescu, Elena şi Nicolae Năstoiu, Dumitru Tiţa, Constantin Boboacă, Ovidiu Avrămoiu şi Benone Morăreţu.