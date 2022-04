BINE DE ȘTIUT: IRINA-MARIA ARGEȘANU, avocat și consilier local, își pune timpul și experiența la dispoziția râmnicenilor care au nevoie de audiențe

Nu demult, am întâlnit râmniceni nemulțumiți din cauză că au dorit să meargă în audiență la un anumit parlamentar însă, după două-trei încercări, s-au lămurit că «alesul» nu prea își respectă programul care este trecut chiar la intrarea în cabinetul său. Ei bine, iată că dacă unii dintre parlamentari par să nu înțeleagă (ori poate se gândesc că mai e destul timp până la viitoarele alegeri!?) cât de importantă este comunicarea pe care trebuie să o aibă cu cei care i-au ales, avem și consilieri locali care au decis să își pună timpul, abilitățile și experiența profesională la dispoziția cetățenilor.

Un bun exemplu în acest sens este Irina-Maria Argeșanu, consilier local din partea Partidului Ecologist Român (PER) Râmnicu Vâlcea. Cetățenii municipiului care întâmpină anumite probleme se pot adresa avocatei Argeșanu în fiecare zi de vineri, în intervalul orar 08.00 – 10.00, la sediul Filialei Vâlcea a Partidului Ecologist Român. Pentru cei care nu cunosc, sediul acestei formațiuni politice se află pe strada Mihai Eminescu (nr. 39), imediat cum se trece de zona Tic-Tac, pe partea stângă în direcția de mers către Poșta Ostroveni.

Considerăm că este o inițiativă lăudabilă, chiar dacă vine de la o persoană tânără și mai nouă în politică, la care mulți dintre «hârșâiții» politicii vâlcene ar trebui să ia aminte. De altfel, Irina-Maria Argeșanu arată (pentru cine are răbdare să citească fie și câteva rânduri) chiar din scurtul, dar elocventul mesaj postat pe pagina sa de socializare care este cheia succesului… în politică: „Comunicarea este cheia succesului. În fiecare vineri vă aștept cu propuneri, întrebări, probleme pe care le întâmpinați și, împreună, să identificăm soluțiile legale”.

Vom încerca să revenim, peste câteva săptămâni, cu concluziile avocatei Irina-Maria Argeșanu după primele ședințe de audiențe cu râmnicenii.