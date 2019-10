Bani europeni investiți în sănătatea din Horezu

După ce a reușit să acceseze fonduri europene, administrația din Horezu are în licitație un proiect de 2,5 milioane de euro care prevede amplasarea computerului tomograf şi achiziţia unui RMN, aparat de osteoporoză, mamograf şi alte 17 echipamente. Primarul Nicolae Sărdărescu (foto) crede că, până în luna decembrie a acestui an, toată aparatura va fi la Horezu, iar din luna februarie a anului viitor va fi pusă în funcțiune.

„Acum, la spitalul din Horezu îşi desfăşoară activitatea 43 de medici, iar pentru aparatura pe care o vom avea suntem în discuţii cu specialişti dornici să îşi desfăşoare activitatea la noi în oraș. Le vom oferi condiţii, iar spitalul arată impecabil. Mai mult, Ministerul Sănătăţii ne-a alocat 16 miliarde de lei vechi, iar primăria a mai alocat 1,7 miliarde de lei vechi pentru achiziţia echipamentelor necesare pentru fiecare secţie. În cadrul spitalul s-au înfiinţat secţii noi, iar în prezent avem două noi săli de operaţie. Spitalul din Horezu acoperă 22 de localităţi, dar, pe lângă acestea, are recomandări din multe alte zone pentru tratarea afecţiunilor oncologice”, a afirmat Nicolae Sărdărescu, edilul orașului.