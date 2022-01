Avem AUR la Govora… în sediul PER!

Lume (aproape) multă, o adunare oarecum colorată, dar… și pestriță. Nu e chiar ca-n Vestul Sălbatic, dar… toți caută AUR. Și pare că l-au găsit. Autointitulatul «singurul partid de opoziție din România» a ajuns (cam timid, dar a ajuns totuși) și în județul Vâlcea. Este vorba despre Alianța pentru Unirea Românilor (pe care unii o numesc C.oaliția pentru U.nirea R.omânilor), care acum s-a instalat și în orașul Băile Govora. Și nu s-a instalat chiar oriunde, ci în sediul Partidului Ecologist Român din Govora. De altfel, cam toată organizația din orașul-stațiune a trecut la această… Alianță.

Întrebarea cea mare: pleacă (neoficial) și Mircia Gutău la AUR?

Faptul că un partid mic, dar parlamentar ca AUR s-a instalat în sediul altuia și mai mic (și neparlamentar) precum PER, într-un oraș precum Băile Govora nu e o știre de senzație. Însă zvonurile care se aud sunt mult mai interesante. Cică ar urma ca o mare parte dintre membrii organizației județene a PER să treacă în AUR, mai mult sau mai puțin oficial. Și nu numai simplii membri, ci chiar și primarul Râmnicului, Mircia Gutău, care ar urma să susțină această formațiune politică. Sigur, aleșii locali pe listele PER nu vor trece la AUR până în anul 2024 fiindcă și-ar pierde mandatele; însă asta nu înseamnă că nu pot susține o anumită formațiune fără să fie membri ai acesteia.

Deocamdată, ceea ce am scris mai sus legat de «mutarea» organizației județene a PER la AUR este mai mult la nivel de zvon, însă… în politică nu se știe niciodată.

Vom urmări subiectul și vom reveni cu detalii!

Sursă foto: Facebook AUR Govora