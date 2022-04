Atenție: UNII DINTRE RÂMNICENII CARE FOLOSESC TROTINETELE ELECTRICE nu respectă regulile de circulație!

Email the Author

În principal, regulile pe care utilizatorii de trotinete electrice trebuie să le respecte sunt următoarele: • trotinetele electrice pot fi conduse doar de persoane care au vârsta de cel puţin 14 ani, transportul pasagerilor fiind interzis; • trotinetele electrice vor fi conduse numai pe pista pentru biciclete, iar în lipsa acestei piste, vor putea circula doar pe sectoarele de drum unde viteza maximă admisă pentru circulaţia vehiculelor este de 50 km/h, iar viteza maximă admisă pentru trotinetele electrice este de 25km/h; • casca de protecţie este obligatorie pentru conducătorii de biciclete şi trotinete electrice a căror vârstă este sub 16 ani, atunci când se deplasează pe partea carosabilă; • echiparea trotinetelor electrice care circulă pe drumurile publice cu mijloace de iluminare şi dispozitive reflectorizant-fluorescente este obligatorie, iar circulaţia pe timp de noapte fără aceste mijloace şi dispozitive în stare de funcţionare este interzisă. La finalul acestui material nu putem să nu atragem atenția asupra faptului că, atât din propriile observații, cât și ale unora dintre cititorii care ne-au comunicat pe marginea subiectului, reiese că nu toți cei care închiriază aceste trotinete electrice respectă regulile de deplasare. Le recomandăm polițiștilor să urmărească și activitatea de pe trotuare (să zicem într-un cartier ca Ostroveni), după lăsarea întunericului (cam în intervalul orar 21.30 – 23.30). Este aproape imposibil să nu întâlnească mai mulți… puști (să le zicem așa și nu altfel) care merg în ceată pe acele trotinete, uneori doi pe trotinetă (poate nu le ajung banii de alocație pentru închirierea atâtor trotinete!?), ei reprezentând un pericol pentru puținii pietoni care se află la acea oră pe trotuare.

Așa cum mulți dintre dvs, stimați cititori, ați remarcat deja, în Râmnicu Vâlcea este disponibil un sistem de închiriere în regim self-service a trotinetelor electrice operate de Lime Technology Network (Uber) în baza unui acord de cooperare aprobat prin HCL nr. 91/2022. În următoarea perioadă se aşteaptă ca în municipiu să opereze şi Bolt Operation, într-un demers al administraţiei municipale de promovare a variantelor sustenabile şi nepoluante de deplasare a cetăţenilor. Totuși, așa cum și noi în paginile cotidianului Curierul de Vâlcea am semnalat (și reiterăm problema), Primăria Râmnicu Vâlcea a transmis un comunicat de presă în care a anunțat că este important ca locuitorii municipiului (și nu numai ei) să știe că utilizarea trotinetelor electrice (fie în sistem individual, fie prin închiriere în regim self-service) se poate face numai în anumite condiţii impuse de OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.

