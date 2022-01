ATAC NEMILOS la adresa judecătorului Bogdan Mateescu

Șapte membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, Evelina Oprina, Gabriela Baltag, Andrea Chiș, Mihai Bălan, Tatiana Toader, Cristian Mihai Ban și Florin Deac refuză sa mai participe la ședințe atât timp cat Bogdan Mateescu este președinte interimar

E scandal la vârful justiției și un vâlcean este în „ochiul uraganului”. Judecătorul Bogdan Mateescu este atacat public de mai mulți colegi din Consiliu care nu sunt de acord cu interimatul său la cârma CSM.

Evelina Oprina, Gabriela Baltag, Andrea Chiș, Mihai Bălan, Tatiana Toader, Cristian Mihai Ban și Florin Deac nu au venit la ședința de ieri anunțând un nou blocaj la vârful justiției:

„Ședința Plenului nu a avut loc azi datorită celor care au refuzat și refuză în continuare să intre în legalitate, punând în pericol nu doar imaginea Consiliului, ci și legalitatea actelor acestuia, vulnerabilizând întreaga activitate a instituției, cu consecințe grave și iremediabile asupra sistemului judiciar. Am cerut intrarea în legalitate prin exercitarea de către vicepreședintele a atribuției de conducere a ședinței Plenului și de alegere a unui președinte de ședință în cazul ședinței Secției pentru judecători, președinte de ședință care putea fi inclusiv cel nelegal desemnat interimar, însă am fost refuzați. Majoritatea a refuzat să aplice legea. (…)

O minoritate de 7 membri ai Plenului, reprezentând jumătate din membri aleși, precum și de 4 membri din cei 9 membri aleși ai Secției de judecători, am refuzat să întărim și să perpetuăm o nelegalitate comisă prin Hotărârea nr. 211/16.12.2021, decisă de o majoritate foarte strânsă din Plenul CSM, de desemnare a unui președinte interimar, contrar Constituției României și Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. (…)

Participarea la o ședință condusă de un președinte nelegitim lovește de nulitate orice hotărâre a Consiliului adoptată în aceste condiții. (…) Majoritatea din Plen a dovedit încă o data că interpretarea legii este conjuncturală, apreciind că nu e nevoie de hotărârea Plenului dacă nu a fost cvorum, ci este suficient actul administrativ al președintelui. Gestul nostru este menit să readucă normalitatea și legalitatea în funcționarea Consiliului”, scrie judecător Andrea Annamaria Chiș, membru CSM.

Vom reveni cu informații pe marginea acestui subiect.