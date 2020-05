ASTĂZI, Vâlcea marchează Ziua Internaţională de Acţiune pentru Climă

În fiecare an, în data de 15 mai, se aniversează Ziua Internaţională de Acţiune pentru Climă. Această zi a luat naștere ca urmare a schimbărilor climatice, care ne afectează la nivel global și care sunt considerate una dintre cele mai mari provocări ale secolului nostru.

Schimbările climatice din ultimii ani au un impact semnificativ atât asupra ecosistemelor naturale, biodiversităţii, resurselor naturale, cât şi asupra sănătații umane. Acest impact se reflectă în creşterea temperaturii medii cu variaţii semnificative la nivel regional, diminuarea resurselor de apă pentru populaţie, reducerea volumului calotelor glaciare, creşterea nivelului oceanelor, modificarea ciclului hidrologic, modificări în desfăşurarea anotimpurilor, creşterea frecvenţei şi intensităţii fenomenelor climatice extreme, reducerea biodiversităţii.

Atmosfera este cel mai imprevizibil vector de propagare a poluanților, efectele făcându-se resimțite atât de către om, cât și de către celelalte componente ale mediului. Substanțele emise în atmosferă constituie cauza unor probleme de mediu actuale, incluzând: precipitațiile (depunerile) acide, efectul de seră, distrugerea stratului de ozon etc. Zonele urbane sunt cele mai afectate de poluare, principalele surse de poluare fiind industia chimică, traficul rutier, arderea combusibililor.

Combaterea încălzirii globale se poate realiza nu numai prin măsuri guvernamentale, ci şi prin acţiuni individuale ale cetăţenilor, precum:

• folosirea automobilului personal numai atunci când este nevoie;

• alegerea unui automobil cât mai puțin poluant;

• folosirea mijloacelor de transport în comun, a bicicletei sau chiar mersul pe jos;

• înlocuirea becurilor clasice cu becuri cu consum redus;

• închiderea de tot a televizorului, în loc să fie lăsat în stand-by etc.

• Biroul de Presă al Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea