Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria” aniversează 31 de ani de la reînființare

Sâmbătă, pe 19 noiembrie 2022, se împlinesc 31 de ani de la reînființarea Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”. La scurt timp după evenimentele din decembrie 1989, la iniţiativa unui grup de ofiţeri rezervişti, a fost înfiinţat Comitetul Naţional pentru Restaurarea şi Îngrijirea Monumentelor şi Cimitirelor Eroilor – care, prin Sentinţa civilă nr. 664 din 19 noiembrie 1991, a dobândit personalitate juridică. Ulterior, în baza Hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 19-20 iunie 1992, Societatea a primit binecuvântarea de a funcţiona sub oblăduirea Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române. În anul 1997, Comitetul Naţional pentru Restaurarea şi Îngrijirea Monumentelor şi Cimitirelor Eroilor şi-a schimbat denumirea în Asociaţia Naţională „Cultul Eroilor”, păstrându-şi personalitatea juridică.

În prezent, Asociaţia are filiale în toate judeţele ţării şi în municipiul Bucureşti, acestea fiind conduse în marea lor majoritate de ofiţeri în rezervă şi în retragere, istorici etc. La rândul lor, filialele au în subordine subfiliale municipale, orăşeneşti, comunale, în care activează un număr important de elevi şi profesori.

La iniţiativa istoricului vâlcean Eugen Petrescu – preşedintele Filialei Judeţene „Matei Basarab” Vâlcea, în 2010 a luat fiinţă Centrul de Cercetări Istorice „Pr. Dumitru Bălaşa” cu sediu la Râmnicu-Vâlcea. După un an de activitate, desfăşurată în colaborare cu două instituţii de nivel academic – Universitatea din Craiova şi Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor” al Academiei Române, Centrul de Cercetări Istorice „Pr. Dumitru Bălaşa” a primit avizul de funcţionare din partea Biroului Executiv Central al Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria”, director al acestei divizii de cercetare fiind ales fondatorul său – istoricul Eugen Petrescu, iar coordonator ştiinţific profesorul universitar, doctor în istorie Dinică Ciobotea de la Universitatea din Craiova.