Asfalt nou-nouț pe drumul județean de la Slăvitești

După cum vă informam săptămâna trecută, de curând s-au finalizat lucrările de modernizare a drumului județean de la Slăvitești. Este vorba despre DJ 677 F pe sectorul bariera Slăvitești – comuna Șirineasa, drum intens circulat dar, din păcate, afectat de alunecări de teren în ultimii ani.

Prezent la fața locului după deschiderea circulației pe sectorul de drum modernizat și adus la standarde civilizate, președintele Consiliului Județean Vâlcea a oferit mai multe informații despre lucrările care s-au desfășurat. „Această zonă era una coșmar pentru tot ceea ce înseamnă această parte de județ. Zona barieră Slăvitești – Șirineasa – Popești era o zonă extrem de complicată și mereu-mereu supusă unui trafic de coșmar efectiv din pricina alunecărilor de teren. Am intervenit, deși unii nu prea doreau să intervenim… că o să se dărâme iar, că vedem ce o fi… Nu pot să stau cu drobul de sare deasupra capului și atunci am decis să intervenim în această zonă”, a punctat Constantin Rădulescu.

Lucrare durabilă, făcută în timp scurt și cu bani puțini!

Sună ca și cum nu ar fi posibil în România, dar trebuie spus că modernizarea DJ 677 F din zona barieră Slăvitești – Șirineasa s-a realizat într-un timp foarte scurt (aproximativ 35 de zile), în condiții bune de calitate și la costuri rezonabile.

„Foarte important este că am rezolvat o problemă extrem de complicată de două ori mai ieftin decât o făceau alții. Adică noi am cheltuit undeva la 23 de miliarde de lei vechi, iar fără 50 de miliarde de lei vechi nimeni nu se băga aici. A făcut-o RAJDP-ul (n. red. Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Vâlcea) și vreau să le mulțumesc colegilor de la RAJDP. Am început pe 2 iulie și iată că lucrările s-au finalizat”, a mai precizat președintele Consiliului Județean Vâlcea.

„Colegii mei au muncit foarte mult aici, în căldură”

După finalizarea lucrărilor de modernizare a drumului județean din zona Slăvitești, Constantin Rădulescu (foto, în dreapta imaginii) a ținut să amintească de eforturile pe care le-au depus angajații Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, care au terminat lucrarea într-un timp foarte scurt. Asta deși condițiile în care au muncit nu au fost chiar cele mai propice desfășurării unor activități fizice în aer liber, lucrările desfășurându-se în plină lună a lui cuptor.

„Ne cerem scuze, iertare vâlcenilor și turiștilor care au tranzitat această zonă și s-a circulat mai greu, mai cu praf… Dar, oamenii, colegii mei au muncit foarte mult aici, în căldură… Până la urmă aceasta ne este meseria, ne facem datoria față de oameni. Nu am făcut lucrul acesta pentru a ne aroga merite deosebite, ci pur și simplu pentru că așa trebuie. Asta trebuie să facem: drumuri bune, drumuri frumoase, drumuri care să ducă în această importantă parte a județului Vâlcea”, a concluzionat președintele Consiliului Județean Vâlcea, prezent la fața locului.

