„Aș fi murit dacă nu erau medicii vâlceni”

• susține vâlceanca Ana Paraschivescu, o femeie care a avut multe „cumpene” în viața sa

Într-o perioadă când prea puțini vorbesc de bine „sănătatea vâlceană”, iată că sunt și oameni mulțumiți de cum decurg lucrurile în cel mai mare spital din județ. Am primit la redacție o adresă venită din partea vâlcencei Ana Paraschivescu, o femeie care, de-a lungul timpului, a fost diagnosticată cu mai multe afecțiuni, a fost spitalizată de mai multe ori la diferite secții, iar peste tot, conform propriilor declarații, a găsit înțelegere, o vorbă bună și tratament adecvat. Pe scurt, vom aminti câteva din problemele de sănătate cu acre s-a confruntat de-a lungul timpului: a fost operată la cap, după ce a fost diagnosticată cu tumoare, a suportat și o intervenție chirurgicală la șold, fiind spitalizată pe mai multe secții: Diabet, Hematologie, Ortopedie, Cardiologie, ORL etc. Cu lacrimi în ochi, ne-a declarat că a fost sprijinită și financiar de către unii medici vâlceni, mai ales că-i este foarte greu să se întrețină dintr-o pensie foarte mică de handicap.

Mulțumirile sale se îndreaptă către următorii medici și asistenți medicali: asistent șef Ortopedie, Mihai Constantin Cristi, asistent șed Diabet, Elena Bârsan, medic șef Diabet, Ana-Maria Tănăsie, medic de familie – Simona Păun, dr. Adrian Pătrulescu – Ortopedie, dr. Iulian Croitoru – Neurologie, dr. Radu Bogdan – Traumatologie, dr. Loredana Valentina Tudor – Hematologie, dr. Cătălin Preoteasa – Neurochirurgie, dr. Dan Ponoran – medic șef Chirurgie și manager SJU Vâlcea, asistent Diana David – Neurochirurgie, dr. Elena Maria Herăscu – Hematologie, dr. George Trelea – Medicală, dr. Elvira Oneață – comisie Medicina Muncii, dr. Oana Păun – ORL, dr. Oana Pavel – Cardiologie și părintele Barbu, de la Biserica „Sfântul Dumitru, alături de toți ceilalți reprezentanți ai lăcașului de cult. Mulțumirile doamnei Ana Paraschivescu se îndreaptă către managerul Spitalului Județean Vâlcea, chirurgul Dan Ponoran, pentru cură­țenia din unitatea medicală, modul în care arată spitalul. De asemenea, mulțumirile sunt adresate și soției prima­rului Râmnicului, Mircia Gutău, cea care a promis că o va ajuta la nevoie.

Vâlceanca Ana Paraschivescu felicită medicii, asistenții medicali care-și desfășoară activitatea la SJU Vâlcea „și-au făcut întotdea­una treaba, meserie, cum se spune! Sunt fericită că-n județul Vâlcea avem așa medici. Dacă acești doctori nu ar mai fi, noi am muri. Eu aș fi murit până acum dacă nu erai ei să mă ajute și să-mi salveze viața de mai multe ori”.