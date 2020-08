Apel către partidele de centru-dreapta din Vâlcea

În acest an 2020, judeţul Vâlcea şi municipiul Râmnicu Vâlcea au şansa de a intra în linie dreaptă spre modernizare. Pentru acest lucru este nevoie de o coagulare a tuturor partidelor care reprezintă dreapta politică în judeţul nostru.

Pentru că avem obligația de a ne achita față de alegătorii dreptei, facem un apel şi invităm partidele de centru-dreapta, anume Uniunea Salvați România (USR), Partidul Mișcarea Populară (PMP) și Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate (PLUS) la discuții şi negocieri. Acest apel este asumat de noi în calitate de reprezentanţi ai unui partid de centru-dreapta, iar acest fapt este un răspuns clar oferit în acest moment şi pentru perioada următoare cu privire la ce avem de gând să facem pentru vâlceni şi cum vom proceda.

Avem nevoie de o dreaptă modernă ca să oferim împreună, fiecare ce avem mai bun, pentru că, în prezent, suntem legitimaţi ca fiind singurele partide care reprezentăm „centru-dreapta” şi pentru care avem obligaţia de a ne reprezenta alegătorii pentru proiectul judeţului Vâlcea. Acum avem nevoie de construcţia dreptei politice.

Viitoarea construcţie trebuie să câştige alegerile, iar PSD trebuie să plece în opoziție. Identităţile noastre nu vor slăbi, ba dimpotrivă, se vor întări sub alianţa de centru-dreapta de care judeţul nostru are nevoie.

Cu aceste gânduri, noi, cei din Partidul Naţional Liberal, vă invităm să trecem la luarea acestor decizii fără ezitare, fără teamă, fără îndoială! Lansăm invitația publică la dezbatere, pe care ne-o dorim să o avem cât mai curând la sediul PNL Vâlcea pentru ziua de duminică (16 august 2020) cu USR Vâlcea, PLUS Vâlcea și PMP Vâlcea.

• Președinte PNL Vâlcea, Deputat Cristian BUICAN