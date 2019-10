Anul acesta, în lupta cancerului la sân, Centrul de imagistică Sanmed, iluminat în roz

Pentru al 5-lea an consecutiv, Asociația „Prietenii Spitalului Vâlcean” a pus Râmnicul Vâlcea alături de mari orașe în lupta împotriva cancerului de sân. Numai că, în acest an, a fost altfel. A fost un moment dedicat numai lor, supraviețuitoarelor. La solicitarea Sanmed, parte a grupului internațional Affidea, iluminarea în roz, care reprezintă lupta împotriva cancerului de sân, avut loc la Centrul de Imagistică Sanmed-Affidea. Invitate au fost numai supraviețuitoarele care s-au bucurat de acest moment alături de membrii Asociației și de personalul Sanmed-Affidea. Supraviețuitoarele, femeile deosebite care au fost celebrate, au primit vouchere pentru investigații gratuite in cadrul clinicii.

Cancerul de sân este cel mai frecvent tip de cancer diagnosticat în rândul femeilor din toată lumea. Sprijinul substanțial pentru conștientizarea cancerului de sân și finanțarea proiectelor de cercetare în domeniu au contribuit la îmbunătățirea screening-ului și diagnosticului cancerului de sân, precum și la progrese semnificative în tratamentul acestei maladii. Ratele de supraviețuire au crescut, iar numărul deceselor a scăzut constant, ca urmare a unui cumul de factori, cum ar fi depistarea timpurie a cazurilor de cancer de sân, abordarea personalizată a tratamentului și o mai bună înțelegere a bolii.