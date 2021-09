Andrei Gheorghiu devine, și oficial, locțiitorul lui Mircia Gutău

Useristul șef care și-a câștigat locul de muncă în urmă cu fix un an de zile printr-o campanie anti-primar va fi votat ca și rezerva principală a liderului PER

De la #FaraGutauAjungemDeparte până la locțiitorul principal al acestuia, epopeea politică a lui Andrei Gheorghiu și-a atins, finalmente, cel de-al 180-lea grad în aproape un an de zile!

Miercuri, 15 septembrie 2021, legislativul municipiului capitală de județ se reunește în regim extraordinar pentru a dezbate și vota următoarele patru proiecte de pe ordinea de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului pentru finanțarea în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de Municipiul Râmnicu Vâlcea, pentru sectoare cadastrale;

2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listelor de investiții pe anul 2021;

3.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local care să facă parte din comisia de evaluare a ofertelor pentru închirierea prin licitație publică a unui spațiu situat în incinta Dispensarului Medical Ostroveni;

4.Proiect de hotărâre privind desemnarea viceprimarului care exercită primul calitatea de înlocuitor de drept al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea.