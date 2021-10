„Am ajuns să retrăim situaţia dinainte de 1989, când apropiaţii lui Ceauşescu aveau acces la alimente din import, apă caldă și căldură, iar cei mai mulți dintre români îngheţau de frig în case”

Email the Author

Email the Author

About Curierul de Valcea,

„În judeţul Vâlcea, oraşele conduse de primari PNL au primit 700.000 de lei, în timp ce oraşele cu aleşi locali de la PSD au primit 100.000 de lei. La fel, comunelor liberale din județ le-au fost alocaţi 300.000-400.000 de lei, în timp ce comunelor social-democrate le-au fost repartizaţi câte 50.000 de lei. Aceeaşi situaţie a fost şi în cazul consiliilor judeţene şi primăriilor din toată ţara. Mai grav este faptul că sunt primării care au primit zero lei, bineînţeles, pe acelaşi criteriu – că au conducere PSD. Mentalitatea retrogradă, nepăsarea, cinismul şi reaua-voinţă a premierului demis Cîţu, manifestate în legătură cu alocarea discreţionară a banilor din Fondul de rezervă al Guvernului către autorităţile locale au scos la suprafaţă adevărata faţă a PNL. Astfel, locuitorii judeţului Vâlcea, după ce au fost tăiaţi de la alocările de fonduri din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, acum au aflat că dacă locuiesc în comune şi oraşe conduse de primari PSD nu au dreptul la un trai decent, la apă curentă, la drumuri asfaltate, nu au acces la unităţi sanitare şi de învăţământ modernizate şi dotate pentru că nu fac parte din gaşca de liberali din echipa câştigătoare a fantasticului Cîţu”, a acuzat reprezentanta județului nostru în Parlamentul României.

Sună una dintre concluziile triste formulate de către Daniela Oteșanu Săptămâna trecută, Daniela Oteșanu, deputat de Vâlcea, a prezentat o declarație politică în care, pe lângă faptul că l-a «urecheat» pe prim-ministrul demis Florin Cîțu, a atras atenția asupra unor aspecte care îi îngrijorează, deja destul de tare, pe mulți dintre români. „Premierul demis Cîţu a condamnat vâlcenii şi toţi românii din localităţile reprezentate de PSD la austeritate în prag de iarnă pentru a se răzbuna pe toţi cei care au votat moţiunea de cenzură! Am ajuns să retrăim situaţia dinainte de 1989, când apropiaţii lui Ceauşescu aveau acces la alimente din import, apă caldă și căldură, iar cei mai mulți dintre români îngheţau de frig în case, stăteau pe întuneric şi făceau foamea. La fel a procedat prim-ministrul demis, Florin Cîţu, care şi-a achitat datoriile de la Congresul PNL către primarii PNL care l-au uns şef de partid şi a împărţit firmiturile rămase către primarii PSD, care sunt cei mai numeroşi din ţară şi conduc cele mai mari comune şi oraşe. Practic nu au mai contat deloc tipul localităţii, mărimea, numărul de locuitori, investiţiile în derulare, problemele specifice fiecărei comunităţi locale, ci doar carnetul de partid. Astfel, vâlcenii şi toţi românii au fost împărţiţi în cetăţeni de rangul întâi şi cetăţeni de mâna a doua”, a atras atenția Daniela Oteșanu.

Right Asides

Caută articole Caută după:

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Anunturi Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT MONDEN Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zvonuri

Edeea Solution SRL execută, la standarde calitative ridicate, lucrări de finisaje interior și exterior. Informații la numărul de telefon 0745.775.044



Arhive Selectează luna octombrie 2021 (146) septembrie 2021 (277) august 2021 (194) iulie 2021 (222) iunie 2021 (272) mai 2021 (234) aprilie 2021 (301) martie 2021 (292) februarie 2021 (238) ianuarie 2021 (210) decembrie 2020 (187) noiembrie 2020 (243) octombrie 2020 (256) septembrie 2020 (306) august 2020 (339) iulie 2020 (313) iunie 2020 (302) mai 2020 (219) aprilie 2020 (236) martie 2020 (301) februarie 2020 (234) ianuarie 2020 (233) decembrie 2019 (212) noiembrie 2019 (291) octombrie 2019 (333) septembrie 2019 (259) august 2019 (179) iulie 2019 (355) iunie 2019 (330) mai 2019 (360) aprilie 2019 (337) martie 2019 (401) februarie 2019 (348) ianuarie 2019 (215) decembrie 2018 (230) noiembrie 2018 (355) octombrie 2018 (357) septembrie 2018 (357) august 2018 (161) iulie 2018 (311) iunie 2018 (291) mai 2018 (325) aprilie 2018 (266) martie 2018 (330) februarie 2018 (301) ianuarie 2018 (269) decembrie 2017 (243) noiembrie 2017 (335) octombrie 2017 (378) septembrie 2017 (380) august 2017 (197) iulie 2017 (354) iunie 2017 (372) mai 2017 (437) aprilie 2017 (366) martie 2017 (467) februarie 2017 (416) ianuarie 2017 (340) decembrie 2016 (300) noiembrie 2016 (396) octombrie 2016 (439) septembrie 2016 (404) august 2016 (210) iulie 2016 (394) iunie 2016 (402) mai 2016 (276) aprilie 2016 (445) martie 2016 (497) februarie 2016 (455) ianuarie 2016 (445) decembrie 2015 (331) noiembrie 2015 (463) octombrie 2015 (442) septembrie 2015 (317) august 2015 (185) iulie 2015 (447) iunie 2015 (457) mai 2015 (445) aprilie 2015 (397) martie 2015 (438) februarie 2015 (407) ianuarie 2015 (350) decembrie 2014 (270) noiembrie 2014 (373) octombrie 2014 (481) septembrie 2014 (267) august 2014 (254) iulie 2014 (635) iunie 2014 (533) mai 2014 (237) aprilie 2014 (377) martie 2014 (544) februarie 2014 (490) ianuarie 2014 (321) decembrie 2013 (498) noiembrie 2013 (453) octombrie 2013 (317) septembrie 2013 (335) august 2013 (255) iulie 2013 (318) iunie 2013 (265) mai 2013 (311) aprilie 2013 (303) martie 2013 (371) februarie 2013 (350) ianuarie 2013 (339) decembrie 2012 (308) noiembrie 2012 (434) octombrie 2012 (498) septembrie 2012 (398) august 2012 (282) iulie 2012 (455) iunie 2012 (290) mai 2012 (389) aprilie 2012 (284) martie 2012 (419) februarie 2012 (443) ianuarie 2012 (394) decembrie 2011 (332) noiembrie 2011 (436) octombrie 2011 (455) septembrie 2011 (431) august 2011 (379) iulie 2011 (361) iunie 2011 (314) mai 2011 (335) aprilie 2011 (356) martie 2011 (218) februarie 2011 (61)

Calendar apariții octombrie 2021 L Ma Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 « sept.

Caseta redacțională Președinte de Onoare: Ioan Barbu

Director onorific: Lilian ZAMFIROIU

Administrator: Sorin Alexandru Barbu

e-mail: office@curierul.ro

Director de Publicitate: Alin Emilian Tudoroiu

e-mail: publicitate@curierul.ro

Redactor Șef (valentinmateescu@curierul.ro):

Valentin Mateescu

Corespondenți Germania:

Dr. Radu Dobrescu

Dr. Christian Pelshenke

Redactori-colaboratori (redactia@curierul.ro):

Anamaria Constantinescu, Sebastian Iulian Cîrciu, Marius Constantin Ciutacu, Gabriel Teodorescu

Râmnicu Vâlcea, Carol I 19, Vâlcea, 240591, România

Tel.: 0250/73.23.25; 0350/40.17.02;

Fax: 0250/73.23.26; 0350/40.17.03;

www.curierul.ro

www.curieruldevalcea.ro

ISSN: 1220-9597 / ISSN-L: 1220-9597