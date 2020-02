„Am ajuns la maturitate politică”

• declară senatorul Romulus Bulacu după Consiliul Național al PNL

Prezent la Consiliul Național al PNL, senatorul Romulus Bulacu spune că partidul arată că este capabil să guverneze România cel puţin încă patru ani. „Am atins o maturitate politică pe care nu o mai are niciun alt partid din România, nu numai că am învins un adversar periculos, PSD, dar am arătat că avem forţa să venim în faţa românilor cu păreri solide pe care să le ducem la capăt. Am câştigat alegerile europarlamentare, prezidenţiale şi guvernăm România”, declară Bulacu. Acesta a arătat că PNL a închis bugetul pe anul 2019, acoperind plăţi restante de peste 10 miliarde de lei, a eliminat supraacciza la carburanţi, taxarea contractelor de muncă part-time. „S-au găsit, de asemenea, resurse financiare pentru majorarea salariului minim pe economie, pentru indexarea alocaţiilor de stat pentru copii, pentru respectarea calendarului de majorare a salariilor din sectorul public şi pentru cuprinderea în buget a resurselor pentru majorarea pensiilor”, a mai spus Romulus Bulacu.