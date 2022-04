ALEXANDRU DEDU spune că nu are emoții înaintea alegerilor de joi de la conducerea FRH

Deja tradiție la echipele naționale, actualul președinte al Federației Române de Handbal, Alexandru Dedu, le-a vizitat pe tricolore în cantonamentul de dinaintea meciurilor cu Feroe (se dispută miercuri seara, după închiderea ediției noastre) și cu Austria (meci programat duminică, în ziua de Paști, chiar la Râmnicu Vâlcea). Președintele FRH chiar a luat cina cu componentele echipei înainte de plecarea spre Insulele Feroe.

„Îmi face plăcere să fiu alături de echipe, mă întorc în timp 25-30 de ani. Este aerul pe care l-am respirat atâta timp și mă simt al naibii de bine când sunt lângă echipele naționale”, a declarat Alexandru Dedu, președintele în exercițiu al Federației Române de Handbal.

Patru candidați se luptă pentru funcția de președinte

Pe 28 aprilie 2022 sunt programate alegerile pentru funcția de președinte al FRH, unde actualul șef are trei contracandidați. Este vorba despre Constantin Din, Bogdan Voina și Maximilian Gavrilă. Înaintea alegerilor, Alexandru Dedu spune că își va continua munca în fruntea federației și după 28 aprilie.

„Nu am emoții. Am niște lucruri foarte clare în cap după care m-am condus în ultimii opt ani și după care mă voi conduce în următorii patru. Au fost multe atacuri, nu a fost o luptă corectă. Au venit atacuri din aceleași direcții, și nu doar acum, ci în ultimii opt ani. Renunțarea este cel mai ușor lucru pe care poate să-l facă cineva, dar eu nu m-am născut în zodia renunțării. Mi-ar fi plăcut să fie o luptă pe argumente solide, dar este vorba doar de atacuri la persoană și multe promisiuni puerile”, a mai precizat Alexandru Dedu.

• Material realizat cu sprijinul SPORTSNET GROUP