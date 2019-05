Absolvenții Liceului Pedagogic, defilare în centrul municipiului

Marți, în jurul orei 17.00, absolvenții celor șase clase de-a XII-a de la Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab” s-au reunit în scuarul «Mircea cel Bătrân», pornind apoi, cu diriginții, într-o scurtă defilare prin centrul Râmnicului. În fruntea alaiului se afla directorul Liceului Pedagogic, Alina Vețeleanu. Tinerii, îmbrăcați în robe de diferite culori specifice fiecărei clase, alături de profesorii diriginți ce le-au îndrumat pașii de-a lungul anilor, au făcut poze în centrul Râmnicului, cu flori, baloane…Apoi, pașii li s-au îndreptat către Sala Mare a Consiliului Județean Vâlcea unde urma să aibă loc manifestarea de absolvire. Totul pe ritmurile șlagărului „Ani de liceu”!

„Cu fiecare copil care intră în curtea școlii, clădim suflet. Cu fiecare generație care pleacă, înălțăm speranțe. Nu există zi să nu ne bucurăm împreună, cu mici gusturi diferite. Suntem mai mult decât roluri asumate: elevi, profesori, personal. Suntem o școală în care comunicăm: cu bune, cu mai puțin bune, totul pentru a deveni mai buni de la o zi la alta. Prin dumneavoastră, am reușit. Am reușit să depășim stadiul de școală de cartier devenind școală de elită. Am reușit datorită politicii educaționale a domnului Rașcu, apoi prin preluarea bunelor modele a tuturor directorilor care au urmat. Aveți absolvenți de clasa a XII-a și în curând veți avea povești de oferit. Vom aduna un viitor în care credem astăzi”, a declarat prof. Alina Vețeleanu, director Liceul Pedagogic.

Profund emoționați, fiecare diriginte a urcat alături de clasa lui pe scenă, amintindu-și momente frumoase din cei patru ani de liceu.

Similare

Comentarii

mesaj(e)