A recunoscut: DEDU ARE EMOȚII înainte de meciul României cu Insulele Feroe

Echipa națională de handbal feminin se pregătește pentru debutul într-o nouă campanie de calificare la un turneu final

Absența Cristinei Neagu dă emoții chiar și cunoscătorilor acestui sport

Alexandru Dedu, președintele Federației Române de Handbal, a participat la inaugurarea Sălii Sporturilor din Mioveni, acolo unde, pe 6 octombrie 2021, naționala feminină va disputa primul meci din preliminariile Euro 2022, contra Insulelor Feroe. Tricolorele pregătite de selecționerul Adrian Vasile fac parte din Grupa B de calificare la Campionatul European, grupă din care mai fac parte Danemarca, Austria și Insulele Feroe. Meciurile din preliminarii se vor încheia în luna aprilie a anului viitor, iar primele două clasate din cele șase grupe preliminare se califică la turneul final. Campionatul European din 2022 se va desfășura în luna noiembrie a acelui an în Slovenia, Muntenegru și Macedonia. Cele trei țări sunt deja calificate la turneul final în calitate de gazde. La competiție mai este calificată Norvegia în calitate de deținătoare a trofeului de la precedentul turneu final (decembrie 2020). Celelalte 12 selecționate calificate la CE 2022 se vor stabili în urma disputării jocurilor din cele șase grupe preliminare.

Dedu este îngrijorat din cauza absenței Cristinei Neagu

„Ne bucurăm că în România, într-o perioadă grea, a apărut o sală modernă, în care ne simțim bine, respirăm și totul miroase a nou”, a declarat Alexandru Dedu, președintele Federației Române de Handbal, prezent la Mioveni.

Șeful handbalului românesc a recunoscut că tricolorelor le va fi greu fără Cristina Neagu pe teren, El a precizat că are emoții atât pentru meciul cu Insulele Feroe, cât și pentru cel din deplasare, cu Austria, de pe 10 octombrie.

„Am emoții fiindcă naționala este o echipă preponderent tânără, care nu mai are acel punct de sprijin, pe Cristina Neagu. Cristina nu va fi prezentă nici la Mondialul din Spania”, a mai punctat Alexandru Dedu.



„Trofeul Carpați” se va organiza tot la Mioveni

De asemenea, în luna noiembrie a acestui an, înainte de Campionatul Mondial din Spania (programat pentru luna decembrie), orașul Mioveni va găzdui „Trofeul Carpați.

„Avem confirmarea echipei Angolei. Polonia s-a retras și mai așteptăm încă două formații. Este foarte greu din cauza perioadei în care ne aflăm. Avem țări care azi sunt roșii, mâine galbene, poimâine verzi”, a declarat Alexandru Dedu, președintele Federației Române de Handbal.

„Sper ca argeșenii să vină să susțină echipa națională de handbal! Este un eveniment important pentru noi. Îi așteptăm în număr cât mai mare la sală”, a punctat Ion Georgescu, primarul orașului Mioveni.



O singură jucătoare de la SCM Râmnicu Vâlcea a fost convocată la națională

Naționala feminină s-a reunit pe 2 octombrie 2021, la Mioveni, acolo unde fetele vor rămâne în cantonament până la plecarea spre Austria. Vedetele naționalei României vor fi Yuliya Dumanska, Bianca Bazaliu și Crina Pintea, singurele care nu evoluează în Liga Florilor.

Lotul de jucătoare convocat de selecționerul Adi Vasile pentru cele două partide, cu Insulele Feroe de la Mioveni (pe 6 octombrie, de la ora 18.30) și cu Austria, de la Viena (pe 10 octombrie, de la 19.10 – ora României) este alcătuit din: Yuliya Dumnaska – HC Podravka; Daciana Hosu – SCM Râmnicu Vâlcea, Elena Șerban – HC Dunărea Brăila; Nicoleta Dincă – Gloria Bistrița; Ana Maria Iuganu – Gloria Bistrița; Anca Polocoșer – Minaur Baia Mare; Sorina Tîrcă – Rapid București; Bianca Harabagiu – SCM Gloria Buză; Bianca Bazaliu – Podravka Vegeta; Andreea Rotaru – SCM Gloria Buzău; Cristina Laslo – Minaur Baia Mare; Ana Maria Drăguț – SCM Gloria Buzău; Alina Ilie – SCM Gloria Buzău; Sonia Seraficeanu – Gloria Bistrița; Oana Borș – Minaur Baia Mare; Crina Pintea – ETO Gyor; Lorena Ostase – CSM Slatina; Alexandra Subțirică-Iovănescu, Mădălina Zamfirescu – SCM Gloria Buzău; Alicia Gogîrlă – CSM București.

În decembrie, tricolorele vor participa la Mondialul din Spania

Cu gândul la Euro 2022, echipa națională se pregătește și pentru turneul final al Campionatului Mondial din acest an, care se va desfășura în luna decembrie, în Spania. Naționala feminină de handbal a României a fost repartizată în Grupa C a Campionatului Mondial, acolo unde va întâlni selecționatele Norvegiei, Kazahstanului și Iranului.

La turneul final din Spania, cele 32 de echipe au fost împărțite în opt grupe. Primele trei clasate din fiecare grupă se vor califica în Main Round. Acolo se vor forma patru grupe principale (fiecare cu grupă cu câte șase echipe), naționalele calificate în Main Round urmând să fie „împerecheate” după formatul A cu B, C cu D, E cu F și G cu H.

