A început „Rotonda”: cultura, regină în Râmnic

De joi, 16 mai, și până la finalul săptămânii, Râmnicul este gazdă pentru două evenimente culturale de înaltă ținută. Salonul Național de Literatură și Artă „Rotonda Plopilor Aprinși” (aflat la ediția a IX-a) și Festivalul Cărții la Râmnic (la ediția a VI-a) au pus, încă o dată, pe deplin merit, municipiul nostru pe harta orașele românești care au un cuvânt de spus când vine vorba despre cultură.

Activitățile au debutat, după orele prânzului, în sala de conferințe a Bibliotecii Județene „Antim Ivireanul” cu Agora revistelor. Sub bagheta moderatorului Mihai Antonescu, la eveniment au fost prezenți numeroși oameni de cultură, Râmnicul fiind, în această perioadă, gazdă pentru aproximativ 50 de scriitori, editori și publiciști din întreaga țară. În calendarul activităților s-au aflat și două popasuri la instituții de învățământ din Râmnic, cum ar fi Liceul de Arte „Victor Giuleanu” (unde elevii s-au întâlnit cu scriitorii Ana Călina Garaș și Emil Lungeanu și au discutat pe tema „Brâncuși – prinț al formei pure”) și Grădinița Happy Kids (micuții au avut posibilitatea de a se întâlni și de a dialoga cu scriitorii Passionaria Stoicescu, Ana Andreescu, Vasile Szolga și Ioan Barbu).

Deschiderea festivă a „Rotondei” din acest an a avut loc la Grand Hotel Sofianu, după cuvântul de binecuvântare al Înaltpreasfințitului Dr. Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului. Momentul a fost urmat de concertul corului Seminarului „Sfântul Nicolae”, dirijor pr. prof. dr. Codruț Dumitru Scurtu. După această emoționantă reprezentație artistică, scriitorilor, jurnaliștilor, editorilor și artiștilor plastici care au împlinit o vârstă rotundă, în primele luni ale anului 2019, le-a fost decernat Trofeul Omagiu 2019 „Buchetul cu trandafiri albi”.

Ulterior, participații s-au bucurat de un moment literar în cadrul căruia academicianul Gheorghe Păun a prezentat o carte de excepție semnată de Nicolae M. Balotă, intitulată „Războiul văzut de soldați (1916-1918)”, lucrare scrisă în urmă cu o jumătate de secol, dar care a văzut lumina tiparului cu prilejul Centenarului Marii Uniri. Manifestarea de joi s-a încheiat cu acordarea Trofeului „Rotonda Valahă 2019” oferit unor personalități culturale din partea colegiului redacțional al revistei.

Salonul Național de Literatură și Artă „Rotonda Plopilor Aprinși” 2019 va continua zilele următoare, cu ample activități culturale, care vor face din Vâlcea o adevărată capitală a literelor și artelor.

