A căzut Guvernul. Ce urmează?

Miercuri după – amiază, decizia Parlamentului privind adoptarea moţiunii de cenzură intitulate „Guvernul Orban/PNL – privatizarea democraţiei româneşti”, semnată de 208 parlamentari, a fost publicată în Monitorul Oficial. Moţiunea de cenzură iniţiată de social-democraţi a fost adoptată de Parlament cu 261 de voturi „pentru” şi 139 de voturi „împotrivă”. Acest demers antiguvernamental a venit după ce, săptămâna trecută, Executivul şi-a angajat răspunderea în faţa Parlamentului pe proiectul legii alegerilor primarilor în două tururi de scrutin.

Premierul demis, Ludovic Orban, consideră că existe şanse reale ca proiectul PNL privind alegerea primarilor în două tururi, care se află de aproape trei ani în dezbatere parlamentară, să fie adoptat de Camera Deputaţilor, în calitate de cameră decizională, după ce proiectul pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea a fost respins, prin adoptarea moţiunii de cenzură.

Bulacu: „Șmecherii procedurale”

Iată ce spune despre acest subiect senatorul vâlcean Romulus Bulacu: „Mai există posibilităţi de atac. Legea este în Cameră (Camera Deputaţilor – n.r.). PNL a înaintat un proiect de lege de alegere a primarilor în două tururi de trei ani de zile, aproape trei ani de zile. De trei ani de zile, acest Parlament nu a dezbătut şi nu a adoptat acest act normativ, a precizat Bulacu. Acesta spune că PSD că a uzat de „şmecherii procedurale” pentru a împiedica adoptarea actului normativ al PNL sau a altor proiecte de legi similare, pe care le mai au PMP şi USR. „E nevoie de 165 de voturi pentru a trece proiectul pe alegeri. La ora actuală, evaluările care s-au făcut la București arată că există 173 de deputaţi care susţin acest proiect. În momentul în care se ajunge la vot, dacă avem o bună mobilizare – sigur, dacă trecem peste toate şmecheriile procedurale pe care le face PSD -, dacă se ajunge la vot final, există o şansă reală să treacă şi prin votul Camerei Deputaţilor, care e cameră decizională”, a mai spus Romulus Bulacu.

Ciolacu: „Au câştigat românii”

După adoptarea moțiunii de cenzură, preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anunţat că îl va propune pentru funcţia de premier pe Remus Pricopie, susţinut şi de Pro România. „Am avut o discuţie cu Victor Ponta şi am decis să mergem împreună cu o singură nominalizare la Cotroceni, în persoana lui Remus Pricopie”, a spus Ciolacu la Palatul Parlamentului. Potrivit lui Ciolacu, Remus Pricopie, rectorul SNSPA, fost ministru în Guvernul Ponta, este „un ministru foarte bun, absolvent Fulbright, un proeuropean şi un proamerican convins”, adăugând că, dacă va fi desemnat de preşedintele Klaus Iohannis, Remus Pricopie „o să facă un guvern foarte bun”. La rândul său, Victor Ponta a afirmat că Remus Pricopie este o persoană cu experienţă administrativă. „Am discutat cu domnul Ciolacu, am spus că nu propunem nici de la Pro România, nici de la PSD. O persoană de centru-stânga, suficient de europeană, suficient de modernă, cu o experienţă administrativă, a fost un ministru foarte bun Remus şi este un rector foarte bun, împotriva căruia domnul Iohannis nu cred că are nimic. E un om care nu e nici din echipa lui Dragnea, nu e nici ciumă roşie”, a spus Ponta. El a arătat că liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, nu şi-a formulat un punct de vedere în legătură cu această propunere, însă nu are nimic de obiectat împotriva lui Pricopie. „Am discutat cu domnul Tăriceanu, i-am spus de domnul Pricopie, în niciun caz nu e o reacţie împotriva lui Remus Pricopie şi va discuta, nu putea să ne dea o soluţie pe loc. Nu înseamnă că această soluţie va fi acceptată şi de domnul Iohannis”, a precizat Ponta. Pe de altă parte, Ciolacu a mulţumit colegilor săi din PSD, UDMR, Forţa Naţională şi Pro România pentru că împreună au reuşit să îndepărteze Guvernul Orban. „Cred că au câştigat românii. Democraţia, economia şi sănătatea românilor sunt mai sigure din acest moment, după ce a fost îndepărtat acest Guvern. Scorul de 261 de voturi este un scor impresionant până şi pentru noi, câţi oameni au putut să voteze astăzi îndepărtarea Guvernului”, a menţionat el.

Oteșanu: „Număr record de ordonanţe de urgenţă pentru camarila politică”

Satisfăcută de rezultatul votului de miercuri, deputatul Daniela Oteșanu afirmă: „A căzut cel mai duşmănos guvern faţă de români! Zero soluţii pentru angajaţi, copii, pensionari. Austeritate pe toate planurile! Discriminarea mediului de afaceri, prin decontarea unor sume mari reprezentând TVA, fără verificări, pentru clienţii politici. Număr record de ordonanţe de urgenţă pentru camarila politică. Angajarea unor oameni fără nicio experienţă profesională în posturi-cheie. Trei luni de coşmar pentru România!”.

Barna: „Vrem anticipate”

Preşedintele USR, Dan Barna, a anunţat că parlamentarii Uniunii nu vor vota în favoarea niciunui guvern, deoarece doresc convocarea alegerilor anticipate. „Cerem preşedintelui Iohannis şi PNL să vină în perioada următoare cu un calendar foarte clar pentru anticipate. Poziţia USR este una consecventă cu mesajele transmise până în prezent, aceea că nu vom vota niciun guvern, astfel încât, să putem ajunge la alegeri anticipate. Sperăm că va exista o consecvenţă a mesajului şi din partea PNL Acesta este obiectivul, aceasta este ceea ce are nevoie România astăzi, pentru că altfel rămânem în această joacă chinuită şi chinuitoare pentru cetăţenii României, în care vedem că de la învestirea noului guvern practic foarte puţine măsuri au putut să fie efectiv luate”, a arătat Barna.

Cocoș: „Românii au nevoie de un guvern stabil”

În opinia deputatul vâlcean Vasile Cocoș, românii au nevoie de un guvern stabil, care respectă democraţia şi statul de drept. „Încercarea Guvernului Orban de a schimba legea electorală în asemenea grabă nu doar că este împotriva deciziei Curţii Constituţionale a României, conform căreia un minimum de şase luni sunt necesare pentru schimbarea legislaţiei electorale, ci este şi împotriva recomandărilor Comisiei de la Veneţia în ceea ce priveşte practicile electorale, aceasta stipulând că schimbările se pot face cu minim un an înaintea alegerilor. Mai îngrijorător este faptul că, într-o şedinţă de guvern care a durat mai mult de opt ore, Guvernul Orban a adoptat o serie de acte legislative, creând, astfel, un record nedemocratic nemaiîntâlnit. Cetăţenii români nu merită acest lucru. Sper că forţele politice din Parlamentul României să găsească o modalitate de a aduce stabilitate şi de a reintra pe calea reformelor democratice”, a transmis Cocoș.