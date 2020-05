8 Mai 2020 – Ziua Egalității de Șanse între femei și bărbați. 4-8 mai 2020 –„Săptămâna egalității de șanse între femei și bărbați”

În contextul marcării a 5 ani de la adoptarea Legii nr. 23/2015 pentru declararea zilei de 8 mai ca Ziua egalității de șanse între femei și bărbați în România, Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați își propune să inițieze o serie de acțiuni în mediul online, continuând seria de acțiuni derulate și în anii anteriori sub egida „Săptămâna egalității de șanse între femei și bărbați”.

Anul acesta acțiunile planificate vizează creșterea vizibilității asupra măsurilor de prevenire și combatere a discriminării pe criteriu de gen, inclusiv a violenței de gen și au drept scop creșterea nivelului de conștientizare a beneficiilor reale pe care le aduce societății respectarea și promovarea principiului egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați.

Pe fondul măsurilor impuse de criza COVID-19 ne propunem să evidențiem și implicarea profesională și socială a femeilor aflate în prima linie în diverse domenii de activitate. Astfel, Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) va lansa în mediul online Planul de măsuri privind prevenirea și combaterea formelor de discriminare pe criteriu de gen, inclusiv a violenței de gen, elaborat pe fondul măsurilor impuse de instaurarea stării de urgență la nivel național, în contextul combaterii răspândirii COVID-19.

În acest sens, ANES va derula o Campaniei națională de conștientizare „Vă vedem, vă respectăm, împreună acționăm!” în cooperare cu Institute for Social Studies of Gender, care va avea ca obiectiv evidențierea activității depuse de către femeile aflate în prima linie de acțiune în contextul pandemiei COVID-19, în domenii precum sănătate, ordine publică, apărare și educație. Una dintre acțiunile Campaniei are în vedere valorizarea cu prioritate a muncii personalului auxiliar din unitățile medicale și de asistență socială (infirmiere și îngrijitoare, care asigură curățenia și păstrarea igienei unităților sanitare, pregătirea materialelor necesare activității, însoțirea bolnavilor spitalizați, precum și preluarea persoanelor decedate). Campania vizează și diminuarea clivajelor sociale existente în societate pentru categorii de personal puțin vizibile, dar indispensabile desfășurării activităților curente cotidiene în orice entitate publică sau privată. În cadrul Campaniei, personalități din mass-media și din mediul artistic vor promova respectul și aprecierea muncii acestor categorii de personal, prin scurte mesaje de recunoștință, de încurajare și de încredere.

Pe parcursul „Săptămânii egalității de șanse între femei și bărbați” se vor derula mai multe acțiuni de conștientizare asupra importanței promovării egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați, a combaterii violenței de gen și a stereotipurilor de gen, care se vor realiza la nivel național cu sprijinul președinților Comisiilor Judeţene şi a municipiului Bucureşti în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi (COJES).

• Biroul de Presă al AJPIS Vâlcea