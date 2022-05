300 DE UCENICI ELECTRICIENI recondiționează electrocasnicele vechi ale cunoscuților în Luna Reparației

Prin Clubul de Practică, eveniment aflat la ediția a II-a, Distribuție Oltenia, alături de partenerii de la Fundația Progress, își continuă misiunea de a forma viitorii specialiști în energie, răsplătind lunar performanța.

„Am dat împreună lunii mai o nouă valoare, denumind-o Luna Reparației. Alături de Ucenicii noștri ne îndreptăm din nou spre comunitatea din care facem parte și punem în practică tot ceea ce am învățat în decursul acestui an”, au anunțat reprezentanții operatorului Distribuție Energie Oltenia.

Mai, luna reparației: „Folosim responsabil resursele din jur și construim împreună un Viitor Sustenabil”

Distribuție Oltenia, Fundația Progress și rețeaua de bibliotecari publici și-au unit forțele pentru un gest de bine în misiunea către un viitor mai sustenabil. Cum? Foarte simplu! Ucenicii sunt pregătiți să își exerseze abilitățile tehnice și să ofere o nouă viață electrocasnicelor vechi, defecte. De la telecomenzi sau plite electrice, până la fierbătoare sau alte aparate de uz casnic mici, membrii comunității au fost invitați să contribuie cu propriile obiecte, care vor putea fi recondiționate de tinerii Ucenici și viitori specialiști în domeniu.

„Misiunea noastră declarată este de a produce un impact pozitiv în comunitate și încercam să ne punem amprenta de fiecare dată, atunci când ține de noi. Ne-am gândit să venim în sprijinul cunoscuților, creând această Lună a Reparației și pentru a exersa cunoștințele dobândite în cadrul programului Ucenic Electrician, altfel decât până acum. Munca de electrician presupune atenție, învățare continuă și adaptare. Cum pe acasă avem cu toții aparate vechi, este important să știm că ceea ce învățăm în cadrul programului ne ajută să economisim bani, să protejăm mediul și să dăm o mână de ajutor celor care au nevoie de noi. Mai mult decât atât, ucenicii noștri vor avea satisfacția lucrului bine făcut. Îmi amintesc cu bucurie de prima mea experiență de acest gen, atunci când am observat că datorită cunoștințelor dobândite în domeniul tehnic, am putut repara mici obiecte prin casă, stârnind admirația familiei și a prietenilor”, a declarat Eugen Butoarcă, CEO Distribuție Oltenia.

În plus față de admirația celor din jur, Ucenicii Electricieni vor fi răsplătiți pentru munca lor cu premii atractive. Lucrările din cadrul proiectului Luna Reparației vor fi jurizate la finalul lunii de către mentorii Distribuție Oltenia, iar cele mai reușite dintre acestea vor fi premiate.

A început numărătoarea inversă până la înscrierea în programul Ucenic Electrician

Și pentru anul școlar 2022-2023, tinerii pasionați de energie au locurile rezervate la specializarea „Electrician exploatare centrale, stații și rețele electrice”, disponibilă în liceele partenere susținute de proiectul Ucenic Electrician:

• Liceul Astra Pitești

• Liceul Energetic Craiova

• Liceul Energetic Târgu Jiu

• Liceul Tehnologic Nr. 1 Alexandria

• Liceul de Transporturi Auto Drobeta-Turnu Severin

• Liceul Tehnologic Ferdinand I Râmnicu Vâlcea

• Liceul Tehnologic Alexe Marin Slatina

Înscrierile au loc în perioada 4-8 iulie, respectiv 26-28 iulie 2022, iar primul pas pentru a deveni parte din generația viitorului se poate face direct pe website-ul proiectului. Aici, elevii pot completa formularul pus la dispoziție și pot opta să fie contactați de unul din liceele partenere pentru înscriere: https://ucenicelectrician.ro/contact/

„Alături de partenerii noștri cooptați în program de anul acesta, ADREM și EnergoBit, continuăm activitățile care ne aduc mai aproape de o nouă generație de profesioniști în domeniul energiei. Suntem convinși că viitorul va fi pe cele mai bune mâini. Pentru mai multe detalii despre proiectul Ucenic Electrician accesați: https://ucenicelectrician.ro/”, se mai arată în comunicatul de presă transmis pe marginea acestui subiect.

