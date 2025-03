Stația Meteo Rm. Vâlcea a măsurat temperaturi de la -27 la + 40.7 grade celsius

De-a lungul timpului, platforma meteorologică şi-a schimbat amplasamentul de mai multe ori. În perioada anilor 1940 – 1942, Staţia Meteorologică Râmnicu Vâlcea funcţiona pe strada Dobrogeanu Gherea , nr. 21. În 1942 staţia se mută într-o altă clădire particulară pe strada Lenin, nr. 33, unde funcţionează până în 1947, când, se mută pe aceeaşi stradă la nr. 55. În perioada 1940 – 1960 staţia funcţionează cu o platformă redusă ca dimensiuni, înconjurată de clădiri. În urma dezvoltării oraşului şi a construirii de noi locuinţe în noul cartier „1 Mai“ orizontul staţiei se restrânge şi se resimte nevoia mutării staţiei. La data de 1 septembrie 1960 staţia este mutată pe strada 6 Martie la nr. 9, unde funcţionează sub denumirea de „Staţia Meteorologică Râmnicu Vâlcea”, fiind o staţie meteo judeţeană. Din 1984 şi până în prezent amplasamentul noii staţii este situat pe strada Ion Creangă, nr. 22.

Începând cu data de 23 martie au loc o serie de acțiuni legate de sărbătorirea Zilei Mondiale a Meteorologiei. Este a 75-a aniversare a organizației iar anul acesta vine cu un mesaj clar: „Împreună pentru avertizări timpurii eficiente”. În acest context, nu trebuie să omitem faptul că în Râmnicu Vâlcea funcționează și transmite date Stația Meteorologică Râmnicu Vâlcea, înființată în anul 1936. Iată câteva date despre această instituție: Așadar, primele informaţii instrumentale, efectuate la Râmnicu Vâlcea au fost cele referitoare la cantităţile de precipitaţii atmosferice, acestea datând din anul 1896, conform datelor cuprinse în lucrarea „Clima R.P.R.– Date meteorologice“. Mult mai târziu, începând din noiembrie 1936, prin înfiinţarea Staţiei Meteorologice Râmnicu Vâlcea, se trece la efectuarea de observaţii şi măsurători complexe. Date certe, registre de observaţii şi tabele meteorologice, există în arhiva staţiei, începând cu anul 1944, an de la care, pentru majoritatea parametrilor meteorologici, se pot asigura şiruri complete de valori.

Right Asides

Caută Caută

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT Politică și Administrație ALDE Forța Dreptei PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Comemorări Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie Justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zi de zi Zvonuri