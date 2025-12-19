Spot va spune drogurilor „STOP!” 🐾🚫

La doar 4 luni, Spot este cel mai nou membru al echipei Jandarmeriei Vâlcea.

A venit de curând de la Centrul Chinologic Sibiu și, deși este încă un pui curios și jucăuș, face primii pași spre o misiune importantă: detectarea stupefiantelor.

Este un Ciobănesc Belgian Malinois care, alături de sergent major Glodeanu Eduard, va învăța pas cu pas ce înseamnă munca în echipă, încrederea și responsabilitatea.

Pentru jandarmii vâlceni, Spot nu este doar un câine de serviciu, ci un viitor partener de nădejde, aflat în perioada de pregătire pentru misiunile care vor urma.