GALA EDUCAȚIEI, pentru tinerii noștri de NOTA 10! 🥇

Astăzi, la Gala Educației, am sărbătorit excelența din școala vâlceană.

Chiar dacă anul acesta ne-am întâlnit într-un cadru mai restrâns, la Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul”, bucuria de a-i felicita pe elevii noștri de nota 10 a fost la fel de mare.

🎓 Am premiat 26 de elevi vâlceni care au obținut rezultate de excepție. Un elev cu nota 10 la Evaluarea Națională. Un elev cu nota 10 la Bacalaureat. Alți 24 de elevi cu premiul I la olimpiade și concursuri naționale.

Am oferit distincții și cadrelor didactice care i-au îndrumat, dar și directorilor care au fost parte din acest efort susținut.

Sunt bucuros să anunț că, începând de anul viitor, extindem Gala Educației.

Vom premia nu doar elevii de 10 și olimpicii, ci și șefii de promoție ai liceelor din județul Vâlcea. Este o formă firească de respect pentru munca dusă constant, pe parcursul anilor de școală.

👏 Îi felicit pe tinerii noștri de 10, pentru performanțele obținute și le mulțumesc pentru modul în care reprezintă județul nostru.

Un gând special merge către părinți și bunici, cei care i-au crescut frumos pe acești tineri și care au toate motivele să se mândrească cu ei, așa cum ne mândrim și noi.

Sunt convins că, oriunde îi vor purta pașii, acești tineri vor reprezenta cu cinste județul Vâlcea.

📚 Pentru noi, ei sunt dovada clară că educația rămâne cea mai sigură investiție în viitor.

Felicitări tuturor și un An Nou plin de bucurii!

Constantin Rădulescu

Președinte CJ Vâlcea