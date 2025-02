COMUNICAT DE PRESĂ – „DOTAREA LUCIAN PRINT SRL IN VEDEREA DIGITALIZARII ACTIVITATII”

Email the Author

Email the Author

About Comunicat de presă,

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii : Realizarea investitiilor propuse are ca rezultat digitalizarea intreprinderii solicitante, adaptarea modelului de afaceri la realitățile digitale, contribuind la creșterea competitivității, imbunatatirea indicatorilor financiari si performantelor de marketing, dar si dezvoltarea economica a zonei.

LUCIAN PRINT SRL anunţă lansarea proiectului cu titlul „ DOTAREA LUCIAN PRINT SRL IN VEDEREA DIGITALIZARII ACTIVITATII ”, finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă , Componenta C9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare si inovare, Investiția I3. Scheme de ajutor pentru sectorul privat , titlu apel: „ Digitalizarea IMM-urilor – grant de până la 100.000 euro pe întreprindere care să sprijine IMM- urile în adoptarea tehnologiilor digitale”.

Numele proiectului de investiție: “ DOTAREA LUCIAN PRINT SRL IN VEDEREA DIGITALIZARII ACTIVITATII”

Right Asides

Caută Caută

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT Politică și Administrație ALDE Forța Dreptei PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Comemorări Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie Justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zi de zi Zvonuri

Calendar apariții februarie 2025 L Ma Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 « ian.