In data de 6 decembrie a.c., dramaturgul si profesorul Doru Motoc a trecut la cele veșnice, după o îndelungă și grea suferință. Cei care doresc să iți ia la revedere și să semneze în cartea de condoleanțe, o pot face în cursul zilei de vineri, 8 decembrie, la capela Cimitirului ortodox Sf. Ioan din zona 1 Mai. Conform ultimelor sale dorințe, înmormântarea va avea loc (în cadru privat), sâmbăta, 9 decembrie, în comuna Câineni, satul copilăriei sale, la cimitirul bisericii Sf. Nicolae, ctitorite de strămoșii săi. Dumnezeu sa-l odihnească în lumină!

oferă servicii de amenajare și întreținere peisagistică la prețuri avantajoase.

Relații la telefon 0741.663.226

