„ZERO LEI, ZERO BANI”. Acestea sunt sumele pe care le „primesc” două comune din Vâlcea de la Guvern

Pentru a sprijini primăriile de comune și de orașe din țară, unele confruntate chiar și cu dificultatea de a plăti salariile angajaților, Guvernul a efectuat, zilele trecute, o nouă rectificare bugetară. În Vâlcea, sumele primite de primării sunt, în medie, cuprinse undeva la 200.000 – 250.000 de lei. Sigur, unele localități au primit mai mulți bani (chiar și 400.000 de lei), altele mai puțini (în jur de 100.000 de lei). Surprinzător este că, din cele 87 de primări de comune și de orașe din județ (fără cele două municipii) care erau eligibile pentru a primi fonduri la rectificarea bugetară, două nu au primit. Adică s-au găsit bani pentru 85 de primării, iar pentru alte două nu s-au găsit!? Este vorba despre comunele Mihăești și Zătreni.

Președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, promite că va rezolva chestiunea, chiar și cu fonduri de „la județ” pentru ca și Mihăești și Zătreni să primească bani.

„S-a făcut o rectificare bugetară de către Guvern. Este foarte bine! Primăriile aveau nevoie de bani. Primăriile din județ primesc sume de bani cuprinse, cel mai adesea, între 210.000 și 230.000 de lei. Cam aceasta este media pe care s-a mers. Avem și primării din județ care primesc undeva la 400.000 de lei, puține într-adevăr. Sunt bineveniți acești bani pentru că toți colegii mei primari au nevoie de bani, mai ales că sunt primării care traversează o perioadă foarte, foarte grea”, a declarat Constantin Rădulescu.

Cum pot fi ajutate primăriile din Mihăești și Zătreni?

„Sunt din păcate și două primării care au primit zero bani, zero lei. Dar voi avea grijă și voi identifica resursele să îndrept eu această chestiune. Voi face și demersuri legale la Guvern pentru că nu se poate să fie cu zero lei, zero bani. Vă amintiți că și anul trecut, tot în Consiliul Județean și tot la propunerea mea, s-a îndreptat o problemă asemănătoare. Deci, voi rezolva și această problemă”, a mai precizat președintele CJ Vâlcea.

Speranțe în luna noiembrie pentru Consiliul Județean Vâlcea, Primăria Râmnicu Vâlcea și Primăria Drăgășani

„Am discutat cu ministrul de resort și am aflat că, în luna noiembrie, va mai fi o rectificare. Pentru că la această ultimă rectificare nici Consiliul Județean, nici Primăria Râmnicului și nici Drăgășaniul nu au fost prinse cu sume de bani, așteptăm și noi luna noiembrie. Până atunci este foarte bine că primăriile de comune și de orașe primesc acești bani. Iar celor care nu au primit le transmit că o să avem grijă să îndreptăm această omisiune discutabilă”, a concluzionat Constantin Rădulescu.