VASILE COCOȘ prezintă vâlcenilor raportul de activitate după cei patru ani de parlamentar

I.ACTIVITATEA PARLAMENTARĂ

Am fost ales deputat din partea Organizatiei PSD Valcea in circumscriptia electorala 40- Valcea si validat in data de 21.12.2016 conform Hotararii Camerei Deputatilor nr. 122/2016.

Ca membru al Grupului parlamentar al PSD, am desfasurat urmatoarea activitate parlamentara:

1.1.Activitatea in cadrul Parlamentului Romaniei

Dupa validare, am fost desemnat de conducerea Camerei Deputatilor sa fac parte ca membru din urmatoarele Comisii permanente;

• Comisia pentru drepturile omului, culte si problemele minoritatilor nationale (pana in martie 2017);

• Comisia pentru buget, finante si banci (din martie 2017 pana in prezent).

In calitate de membru al Comisiei de buget, finante, banci din cadrul Camerei Deputatilor, am fost desemnat de conducerea Camerei Deputatilor sa participa la Brussel – Belgia la 3 sedinte ale Comisiei de buget din cadrul Uniunii Europene (1 in 2018 si 2 in 2019), ocazie cu care am luat in doua randuri cuvantul in plen (2018 si 2019), unde am prezentat pozitia Parlamentului Romaniei privind constructia si realizarea bugetului UE.

Fac precizarea ca, la solicitarea liderului de grup, am participat la sedintele altor comisii permanente pentru a asigura majoritatea pentru vot: Comisia pentru munca, Comisia pentru industrii, Comisia pentru invatamant, Comisia pentru afaceri europene, Comisia juridical, Comisia de transporturi etc.

Am fost desemnat de Parlamentul Romaniei mai intai ca membru si apoi ca Presedinte (din aprilie 2019) al Comisiei speciale comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru controlul executiei bugetelor anuale ale Curtii de Conturi.

Fac precizarea ca in calitate de presedinte al acestei comisii speciale comune, am participat la sedintele Curtii de Conturi a Romaniei cu diverse ocazii printre care si cea de intalnire cu presedintele Curtii Europene a Curtii de Conturi.

Am fost desemnat de Parlamentul Romaniei ca membru supleant al Delegatiei Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a OSCE;

Am fost desemnat de Parlamentul Romaniei sa fac parte din urmatoarele Grupuri de prietenie cu Parlamentele altor state:

• Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Maroc (vicepresedinte);

• Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Congo (pana in iulie 2018);

• Grupul parlamentar de prietenie cu Muntenegru;

• Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Senegal (pana in iulie 2018);

• Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Franceza – Adunarea Nationala;

• Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Bulgaria.

Fac precizarea ca, in anul 2019, am primit vizita grupului de prietenie al Regatului Maroc care la solicitarea mea a vizitat si judetul Valcea, respectiv municipiul Râmnicu Valcea, municipiul Dragasani, orasul Horezu si comuna Susani.

Totodata, la invitatia Ambasadei Regatului Marocului la Bucuresti, am participat, in calitate de parlamentar si vicepresedinte al grupului de prietenie incepand cu anul 2017, la aniversarea Zilei Marocului ce s-a desfasurat la Bucuresti.

In ceea ce priveste activitatea parlamentara desfasurata in plen, voi prezenta cateva cifre:

• In 40 de sedinte am luat de 61 de ori cuvantul in care 46 in sedinte de plen si ocazia celor 24 declaratii politice si 32 de rapoarte ale comisiei de buget, finante si banci precum si ale comisiei de afaceri europene;

• 134 de propuneri legislative initiate (cu diversi colegi deputati printre care si colegii deputati PSD de Valcea) din care 42 promulgate legi;

• 1 interpelare;

• 7 motiuni de cenzura.

Fac precizarea ca atat eu, cat si colegii parlamentari PSD de Valcea am respectat intocmai disciplina parlamentara privind prezenta atat in comisii, in plen sau alte activitati organizate de Parlamentul Romaniei, situindu-ne in toata perioada mandatului 2016-2020 printre cei mai disciplinati, activi si eficienti parlamentari.

Totodata, precizez ca in perioada de activitate parlamentară 2016-2020, am înaintat sau prezentat de la tribuna Camerei Deputatilor, împreună cu colegi din PSD, din coaliția parlamentară majoritară și/sau din comisiile de specialitate ale Camerei Deputatilor, în care activez, inițiative legislative orientate în mod prioritar pe palierul politicilor economice, de munca și financiar – fiscale ale Romaniei, precum:

• modificarea Codului fiscal;

• modificarea Codului muncii;

• protecția consumatorilor față de dobanzile excesive;

• protecția consumatorilor față de executarile silite abuzive sau intempestive;

• protecția consumatorilor față de riscul valutar în contractele de credit;

• protecția consumatorilor contra cesiunilor speculative de creanțe;

• modificarea Legii privind internshipul;

• modificarea Legii privind responsabilitatea fiscal-bugetară;

• modificarea legii privind cadastrul și publicitatea imobiliara;

Nota: A se vedea pe site-ul Camerei Deputatilor la Sinteza activitatii parlamentare 2016- prezent pentru deputat Cocos Vasile, link: http://cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=76&cam=2&leg=2016.

1.2.Activitate in teritoriu / judetul Valcea

In calitate de deputat, conform programului saptamanal de activitate aprobat prin hotarare de Biroul Permanent al Camerei Deputatilor, in zilele cand nu aveam activitate in Camera Deputatilor (in principiu zilele de joi – vineri), am desfasurat activitatea in teritoriu, respectiv in judetul Valcea.

Activitatea in teritoriu am desfasurat-o astfel:

a) in cadrul celor doua cabinet parlamentare din:

• municipiul Rm. Valcea, str. Carol I, nr. 30, bloc D6, parter (sediul social al Organizatiei municipale PSD Rm. Valcea ), judetul Valcea si

• orasul Horezu, str. Unirii, nr. 110, judetul Valcea.

Activitatea in cadrul Cabinetului din Rm. Valcea s-a desfasurat atat sub forma audientelor pentru cetateni, in ziua de vineri intre orele 10-12, dar si intalnirii cu membrii PSD si consilierii locali PSD din municipiul Rm. Valcea.

Totodata, am asigurat buna organizare si functionare a sediului organizatiei municipal PSD Rm. Valcea din str. Carol I, nr. 30, bloc D6.

Activitatea in cadrul Cabinetului din Horezu s-a desfasurat atat sub forma audientelor pentru cetateni, in ziua de sambata intre orele 10-12, dar si intalniri cu cetatenii si consilierii locali din orasul Horezu.

La data de 30.09.2020 sunt inregistrate in registrul de audiente peste 450 de audieri la cele doua cabinete.

b) prin participarea alaturi de colegii parlamentari PSD de Valcea si de presedintele organizatiei PSD Valcea, Constantin Radulescu, la aproape toate evenimentele culturale, educative, sociale si sportive organizate in localitatile judetului Valcea;

c) prin participarea ca invitat la sedintele Consiliului Judetean Valcea si ale Consiliului Local Rm. Valcea, unde am urmarit modul de organizare si desfasurare a sedintelor, a problematicii de pe ordinea de zi si a hotararilor luate;

d) prin participarea la emisiuni TV la posturile locale (VTV, Etalon, Valcea 1), unde am prezentat valcenilor raspuns la cateva problem legate de pensii, alocatii, activitatea parlamentara personala, activitatea politica a organizatiei PSD Valcea, activitatea presedintelui Consiliului Judetean Valcea, Constantin Radulescu, si alte aspecte solicitate in direct prin telefon de valceni;

e) prin participarea la intalniri cu conducatorii unor institutii si societati comerciale alaturi de prefectul judetului Valcea Florian Marin, a presedintelui Consiliului Judetean Valcea, Constantin Radulescu, si alti colegi parlamentari PSD de Valcea, unde am luat la cunostiinta de problemele cu care s-au confruntat aceste entitati juridice cu ocazia diverselor evenimente (CET Govora, Ciech -USG Govora, Spitalul Judetean Valcea etc.);

f) prin participarea la toate evenimentele organizate de Institutia Prefectului Valcea cu diverse ocazii (Ziua Eroilor Revolutiei, Ziua Imnului, Ziua Armatei, Ziua Politiei Romane, Ziua Jandarmeriei Romane etc.);

g) am sponzorizat in luna aprilie 2020, cu suma de 5.000 lei, Spitalul Judetean Valcea pentru a sprijini achizitia de materiale si dispozitive medicale necesare pentru a face fata pandemiei generate de virusul Covid-19;

h) am participat la toate campaniile pentru alegerile: europarlamentare, prezidentiale si locale, alaturi de echipa de campanie, mergand in toate localitatile judetului Valcea impreuna cu presedintele organizatiei judetene PSD, Constantin Radulescu.

Obiective pentru viitor

In situatia in care voi fi ales in continuare (prin vot secret), parlamentar din partea colegiului 40- Valcea, imi propun sa realizez urmatoarele:

1.In Parlamentul Romaniei:

• participarea activa in comisia de buget, finante, banci, la corectarea / imbunatatirea legislatiei fiscale care inca genereaza greutati in calculul, evidenta, declararea si incasarea veniturilor la bugetul de stat si al asigurarilor sociale;

• participarea activa in comisia de buget, finante, banci, la corectarea / imbunatatirea legislatie privind constructia / fundamentarea, aprobarea si urmarirea executiei bugetului de stat si al bugetului de asigurari sociale;

• voi analiza si voi solicita prin initiative legislative, imbunatatirea Codului administrativ, in sensul acordarii unei autonomii consiliilor judetene si tuturor UAT – urilor in gestionarea fondurilor propria, astfel ca aceste fonduri sa duca la dezvoltarea si modernizarea tuturor localitatilor din Romania;

• participarea activa in sedintele de plen ale Camerei Deputatilor prin luari de cuvant pe propunerile legislative in dezbatere;

2.In teritoriul judetului Valcea:

• continuarea activitatii de audieri in cadrul cabinetelor parlamentare din Rm. Valcea, Horezu si imi doresc sa mai deschid unul in Brezoi pentru a ma apropia de cetatenii zonei de Nord a judetului Valcea;

• o mai buna cunoastere a problemelor cu care se confrunta primariile din toate localitatile din judetul Valcea, inclusiv problemele cu care se confrunta Consiliul Judetean Valcea, probleme legate de necesarul de resurse financiare si de modul de colaborare cu institutiile descentralizate la nivel judetean;

• voi participa in functie de disponibilitate, la sedintele Consiliului Judetean Valcea, la sedintele Consiliului Local Rm. Valcea si al altor localitati din judetul Valcea;

• voi initia si organiza impreuna cu Camera de Comert si Industrie Valcea, intalniri cu mediul de afaceri din judetul Valcea pentru a cunoaste mai bine problemele cu care se confrunta firmele valcene;

• voi initia intalnirii cu sefii institutiilor descentralizate la nivelul judetul Valcea in vederea cunoasterii problemelor cu care se confrunta.

II.ACTIVITATEA POLITICĂ LA NIVELUL ORGANIZAȚIEI PSD VÂLCEA

Mentionez ca sunt membru PSD din anul 1996, perioada in care am ramas fidel principiilor de organizare si functionare a PSD.

2.1.La nivelul organizatiei municipale PSD Rm. Valcea

Am fost desemnat de conducerea Organizatiei municipale PSD Rm. Valcea sa ocup functia de Trezorier. In aceasta calitate m-am ocupat de gestionarea activitatii financiare reusind sa asigur buna functionare a organizatiei din punct de vedere financiar, astfel ca organizatia PSD Rm. Valcea nu a inregistrat datorii fata de organizatia judeteană a PSD Valcea sau diversi terti.

Totodata, am participat la toate actiunile si evenimentele la care am fost solicitat de conducerea organizatiei PSD Rm. Valcea.

2.2.La nivelul organizatiei judetene PSD Valcea

Am fost desemnat de conducerea Organizatiei judetene PSD Valcea sa ocup functia de Trezorier si apoi de Vicepresedinte. In calitatea de Trezorier, m-am ocupat de gestionarea activitatii financiare reusind sa asigur buna functionare a organizatiei din punct de vedere financiar, astfel ca organizatia PSD Valcea nu a inregistrat datorii fata de PSD Central sau fata de diversi terti.

Mentionez ca, dupa preluarea calitatii de Trezorier, am reusit impreuna cu Presedintele Organizatiei Judetene PSD Valcea, Constantin Radulescu, sa achitam toate datoriile istorice ale organizatiei si sa asiguram si resurse financiare necesare desfasurarii in bune conditii a activitatii organizatiei. Totodata, am participat alaturi de colegii parlamentari PSD de Valcea la toate actiunile si evenimentele la care am fost solicitat de conducerea organizatiei PSD Valcea.

Fac precizarea ca dupa preluarea activitatii de trezorerie la nivelul organizatiei PSD, Valcea, in urma controalelor efectuate de către inspectorii de la PSD Central, organizatia PSD Valcea nu a inregistrat abateri in gestionarea legala a fondurile financiare.

Obiective pentru viitor

In situatia in care voi fi ales in continuare (prin vot secret) parlamentar din partea colegiului 40 – Valcea, imi propun ca pe linie politica sa realizez urmatoarele:

• impreuna cu presedintele ales al organizatiei voi actiona pentru reorganizarea si restructurarea organizatiei municipale PSD Rm. Valcea, astfel ca incepand cu 01.01.2021 organizatia sa se reorienteze spre zona tinerei generatii, spre tinerii cu o buna pregatire profesionala si o buna imagine in societate si care sa perceapa locul si rolul democratiei sociale in societatea romaneasca;

• sa particip activ si direct la identificarea unui sediu social al organizatiei judetene PSD Valcea;

• participarea la toate actiunile si evenimentele culturale, sportive, politice in toate localitatile judetului Valcea.

Tin sa multumesc valcenilor, colegilor din organizatia PSD Valcea si in mod deosebit presedintelui organizatiei judetene PSD Valcea, Constantin Radulescu, pentru încrederea și sprijinul acordat, precum și pentru mandatul pe care mi l-ați acordat pentru a vă reprezenta și promova interesele, inițiativele și propunerile în Parlamentul Romaniei.

• Deputat, Vasile COCOȘ