VÂLCEA ÎȘI POATE ATRAGE ACASĂ TINERII PLECAȚI peste granițe! Gabriela Solomon este un exemplu

Reprezentanții Europe Direct Vâlcea vor organiza, luni, 14 noiembrie 2022, online pe platforma Zoom, o nouă întâlnire cu un tânăr din județul nostru, care, după o perioadă petrecută peste granițele țării, a decis să se întoarcă acasă. Este o inițiativă foarte interesantă, venită într-o perioadă în care se spune că din România (și mai ales dintr-un județ ca Vâlcea) tinerii nu pot avea decât o singură direcție: să meargă peste granițele țării, nu invers. Ei bine, iată că se poate și contrariul! „În Anul European al Tineretului, în fiecare lună, am invitat la un scurt dialog, câte un tânăr vâlcean care, după experiențe europene sau internaționale, s-au reîntors în România și chiar în Vâlcea. Cum a fost experiența lor, care le-au fost motivațiile care au stat în spatele deciziei de reîntoarcere și ce planuri de viitor au… sunt doar câteva dintre întrebările la care așteptăm răspunsuri! Invitata din luna noiembrie este Gabriela Solomon, de la Fundația Comunitară Vâlcea. Evenimentul se va desfășura pe platforma Zoom, luni, 14 noiembrie, de la 14.30. Link: Join Zoom Meeting https://us04web.zoom.us/j/79192545400?pwd=6ZikYGGScfzbBDdYUpCml11uk7d8q7.1 Meeting ID: 791 9254 5400. Passcode: q4rhLk”, se arată în comunicatul transmis de Europe Direct Vâlcea (instituție care funcționează la parterul Bibliotecii Județene „Antim Ivireanul” din Râmnicu Vâlcea). Informații oferite de Dana Rădulescu – bibliotecar coordonator EUROPE DIRECT Vâlcea și Ioana Mazilu-Manolescu – bibliotecar consilier de comunicare EUROPE DIRECT Vâlcea .

