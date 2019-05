Tripla sărbătoare de 9 mai, marcată și de Pedagogic

Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab”, sau Pedagogic, in amintirea vechii denumiri, a marcat tripla sărbătoare de 9 mai: Ziua Europei, Ziua Independenței de Stat a României și Ziua Victoriei Coaliției Unite in cel de-al Doilea Război Mondial. Directoarea CNI „Matei Basarab”, Alina Vețeleanu, a fost prezentă la acțiunea organizată de Instituția Prefectului Vâlcea, la Statuia Independenței, depunând o coroană de flori in memoria celor ce și-au jertfit viața pentru binele acestui popor. Alături de conducerea liceului, s-au aflat și alți dascăli, dar și o parte din elevi. Ca un mesaj pentru ziua de 9 mai, conducerea Liceului Pedagogic a postat câteva rânduri de suflet: „Cu rădăcini de stejar, prin care curge seva recunoștintei pentru jertfa eroilor neamului, cu mândria de a fi român și cu bucuria de a împărtăși valorile europene, serbăm 9 mai 2019”.

