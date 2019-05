Tânăr din Râmnicu Vâlcea, premiat la un important concurs de pizza și paste

Zilele trecute, am aflat despre performanța lui Lucian Avram, un tânăr de 29 de ani din Râmnicu Vâlcea (căsătorit și cu doi copii, după cum se recomandă – pentru noi e clar, nu a transmis informațiile pe care vi le vom prezenta mai jos este pentru a face „ochi dulci” fetelor). Pizzer la un pub din Râmnicu Vâlcea, tânărul spune că iubește această meserie, pe care o face cu mare drag, având opt ani și jumătate experiență în domeniu. Recent, el a reprezentat județul nostru, dar și restaurantul unde lucrează, la un mare campionat internațional de pizza și paste, desfășurat la Sibiu. Deși a avut concurență serioasă, s-a întors cu trei medalii de argint, câștigate la secțiunile pizza clasică, desert pizza și pizza creativă.

„Am concurat alături de mari chefi profesioniști și țin să vă spun că a fost o competiție cu un juriu destul de exigent, din acesta făcând parte și marele maestru Mario Savona. A fost al doilea an când am participat la astfel de competiții. Anul trecut am obținut două medalii de bronz, la competițiile de pizza creativă și pizza clasică”, au fost cuvintele lui Lucian Avram.

La final, nu putem decât să îi dorim mult succes pe mai departe lui Lucian în meseria pe care și-a ales-o. De asemenea, ne gândim că dacă anul trecut a obținut două medalii de bronz, iar anul acesta trei medalii de argint, la anul va cuceri patru medalii de aur. 🙂

Similare

Comentarii

mesaj(e)